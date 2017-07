Edwin Cardona, el colombiano que se acerca Boca

El mediocampista avisó que no va a continuar su carrera en México y manifestó su deseo de llegar al xeneize.

"Sería muy feliz jugando en Boca". Así, el mediocampista colombiano Edwin Cardona advirtió que le gustaría ser parte del equipo de Guillermo Barros Schelotto.

En declaraciones radiales, el volante surgido en Atlético Nacional, avisó que no seguirá en Monterrey y dijo: "Wilmar Barrios es como mi hermanito y siempre admiré a Riquelme".

"Por momento no sé nada de un acercamiento de Boca, pero me gustaría mucho. Me gustaría aportar mi granito de arena, lo haré con mucho amor y mucho respeto hacia la gran hinchada", destacó Cardona en diálogo con el programa radial Closs Continental.