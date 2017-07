Batman, el pasajero ilustre del Sindicato de Taxis de La Plata

El Batman Solidario que todas las semanas visita el Hospital de Niños de La Plata, para entregar donaciones y llevar aliento a los pequeños enfermos, fue declarado hoy "Pasajero Ilustre" por el Sindicato de Taxistas de la capital provincial.

Se trata de una condecoración que el gremio de taxistas suele otorgar a personalidades de La Plata y que ya recibieron Juan Sebastián Verón y Pedro Troglio.

El misterioso hombre que semanalmente se viste el traje de Batman para visitar a los niños internados en el nosocomio pediátrico platense compartió con Télam, con una humorada, que la distinción que recibió esta tarde de manos del titular del sindicato "es una alegría enorme, es una caricia a la capa".

"Es un reconocimiento, más allá de que uno no hace una labor solidaria para obtener reconocimiento, y este cuadro -que le entregaron los taxistas platenses distinguiéndolo como ´Pasajero ilustre´- va directo a mi Baticueva", anunció 'Batman' tras recibir el reconocimiento rodeado de decenas de niños, hijos de taxistas, que se acercaron a la sede del sindicato platense para ver a su héroe llegar en el Batimóvil y poder saludarlo.

El héroe "murciélago" relató que inició su labor solidaria "hace cuatro años y medio, cuando entré al hospital de Niños de La Plata con un traje de neoprene, un escudo estampado y unas botas de nieve el día de la gran inundación que sufrió La Plata el 2 de abril de 2013".

"La inundación me agarró dentro del hospital, mientras lo recorría, (y) cuando me retiré tenía el agua a la cintura. No pensé en esta repercusión, no estoy acostumbrado y es la primera vez que me dan una distinción", afirmó.

Batman dijo a los taxistas: "Ustedes, sin saberlo, son el inicio de una historia cuando una familia los llama porque un niño se accidentó y deben ir al hospital".

"Tal vez, si un día me falla el Batimóvil, yo también los llame", dijo con mucha gracia Batman, quien esta noche visitará a los niños del hospital platense, como suele hacer semana a semana. También convoca a Batiencuentros donde, con el dinero recaudado, compra insumos o televisores para las salas pediátricas.

El líder del Sindicato de Taxistas de La Plata, Juan Carlos Berón, dijo: "Al conocer la labor solidaria de Batman me gustó mucho y pensé que debía ser nombrado ´Pasajero Ilustre´".

"Yo vengo de una familia pobre, no teníamos televisor y miraba Batman en casa de una vecina que sí tenía. Batman fue un personaje que siempre me gustó mucho, y más al saber la labor solidaria que cumple este 'Batman'", concluyó.