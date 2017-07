Frigerio: "La oposición insistirá en la campaña del miedo"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que la oposición "insistirá en la campaña del miedo", de cara a las próximas elecciones y acusó al kirchnerismo de pretender "hacer cree que ahora sí tiene cercanía con la gente, cuando durante 12 años estuvieron alejados".

"Ahora el kirchnerismo copia todo el formato de la campaña que hizo el PRO en los últimos años", aseveró el funcionario y analizó que si ese espacio "nos copia", es que "reconoce que hicimos las cosas mejor".

Por otra parte, en un reportaje que hoy publica el periódico Perfil, Frigerio aseguró que el caso del diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, investigado en múltiples causas por desvío de fondo y lavado de dinero, ha vuelto a poner el tema de la corrupción en el centro de la escena política.

"Hay mucha ansiedad en la sociedad para que la Justicia actúe rápidamente y encuentre a los responsables de los hechos de corrupción de la última administración. Y sobre todo que se recupere la mayor parte de esos dineros robados para hacer obras públicas, escuelas, cloacas", remarcó.

Al preguntársele si está de acuerdo con modificar la ley de fueros, el funcionario no respondió directamente y optó por recordar que el presidente Mauricio Macri "ha sido muy claro: los fueros no son para zafar de la Justicia".

"Se implementaron en su momento para garantizar la libertad de expresión de nuestros representantes en el Congreso, pero nadie debería ampararse en ellos para no enfrentar a la Justicia", enfatizó.

Preguntado sobre si el Gobierno advierte sobre un clima de violencia creciente en la actividad proselitista en la provincia de Buenos Aires, Frigerio se manifestó convencido de que "la oposición va a insistir en algo que hicieron desde 2015: la campaña del miedo".

"Así como plantearon que se venía el recorte de los beneficios sociales, algo que no ocurrió, van a plantear que eso es lo que se viene después de octubre. Tenemos que contestar los agravios y escraches con más propuestas y estando cerca de la gente", puntualizó.

Añadió que "gran parte de los errores del kirchnerismo pasó por la lejanía con la gente, con lo cual generaron una realidad paralela en la cual había menos pobres que en Alemania, no había inflación y la inseguridad era una sensación".

Al consultársele qué podría cambiar en la Argentina si llegara a ganar la ex presidenta Cristina Kirchner, precandidata a senadora por Unidad Ciudadana en representación del distrito bonaerense, el ministro del Interior resaltó: "No es una hipótesis que manejamos".

"La mayoría de los argentinos sostiene el cambio en el país y no quiere volver más al pasado. Entendiendo que hay una parte de la sociedad que se referencia en Cristina Kirchner y el pasado, pero es una minoría", expresó.

En otro orden, Frigerio confirmó la intención de la administración de Cambiemos de dar la "discusión el año próximo" para avanzar en la eliminación de las PASO.

"La experiencia que tuvimos no ha sido buena. Gastar 2.500 millones pesos en unas PASO en las que prácticamente no hay definiciones relevantes en cuanto a las candidaturas, no corresponde. Así tal cual están son un gasto demasiado excesivo", manifestó.