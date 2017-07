Nancy Pazos llamó “cocainómana” a Moria Casán

Lejos de calmar las aguas tras su tenso cruce en Bailando por un Sueño, Moria Casán arremetió contra Nancy Pazos y la destrozó. La periodista se refirió al enfrentamiento en Confrontados y la diva le respondió.

Nancy habló del cruce en Los Ángeles de la Mañana y en Confrontados. En ambos programas, la periodista le restó importancia al tema y aseguró que “el show” tiene mucho que ver.

Consultada por Franco Torchia sobre qué sintió cuando Moria le dijo que le faltaba “agua y jabón” luego de su separación de Diego Santilli, la periodista dijo: “Lo que ella dijo tiene que ver con que yo no estaba ni maquillada, ni peinada, entré como estaba. Estaba dejada en mi aspecto para estar en la tele. Después de que Nicanor (su hijo) estuvo enfermo, cuando me invitaban a hablar de lo que tuvo (síndrome urémico hemolítico) evitaba que me maquillaran porque era un tema serio. Durante mucho tiempo fui a programa sin maquillarme”.

“Sí, igual fue innecesario completamente. Agresivo al divino botón”, agregó Carla Conte, indignada.

Pazos, como quien no quiere la cosa, respondió con una fatality: “Eso desde ya… ¿pero ves? eso tiene que ver con el show. Si me hubiera enganchado yo a decirle ‘más sucia’ sos vos, ‘cocainómana’…”.

Cuando otra de las panelistas remarcó que había dicho “cocainómana”, la participante del Bailando tiró: “A ver, chicos, la encontraron en Paraguay con 4 gramos de cocaína, ¿qué querés que te diga?. A lo que voy es que podría haberle contestado, pero no lo iba a hacer”.

Enterada, la dueña de la lengua más filosa de la Argentina le respondió con una catarata de mensajes en Twitter.

“Ahora me entero según @NatachaJaitt que efectivamente Nancy no es enemiga de Yanina, sino del agua y el jabón. ¡Gorda sucia le dijo!”, arrancó Moria, recordando un viejo mensaje de Natacha Jaitt.

Y siguió: “¡Genia! y Nancy me contestó en Confrontados que me podría haber dicho cocainómana ¡ja! ¡Que cliché vintage! faltó decirme vieja y ladrona. Creí que eras más inteligente. Sos una gran cornuda mediocre que todavía no lo superó y creíste ser mejor madre. ¿Por qué cuando te enteraste del cuerno del colorado (Diego Santilli), a tus hijos los escondiste del periodismo y te lo llevaste de Pinamar? Eso es trasladar tu dolor a tus hijos y cagarles la vacación. Te hubieras quedado en Pinamar con un psicólogo que te atendiera mientras los chicos disfrutaban del mar. Eso es ser cagona porque no te bancaste los cuernos”.

“Mediocre, te faltó decirme gorda pero no podés porque tengo talle slim. Bañate sucia”, tiró después.

Pero además, Moria le respondió a Analía Franchín, quien la criticó por su cruce con Nancy. “Y que la Franchín me agarre de las extensiones. Duerman en canastas bichas. Todo con humor”, dijo. Y agregó: “Franchín agarrame de las extensiones mientras mojás la vainilla como en Intrusos y ponemos los fideos ó los tiramos. Cualquier cosa menos arrodillarnos”.

Por último, la juez del Bailando retomó su furia contra Pazos y siguió: “Ahora me doy cuenta que lo que hiciste con @AngeldebritoOk cuando fuiste a adelantar tus cuernos fué un papelón. Yo creí que eras una mujer verdadera y que te faltó agua y jabón”.

“¡Todo esto es vintage! Lo inventé yo con mi familia hace 20 años. Renuevense mamarrachos. Todo con humor. El lunes te llevo jabón Federal y desodorante”

“Y si tu nenito cornudita no superadita dijo #QueMeLaChupe o chupala, no los tenés tan bien educaditos. Bañate y cuidalos sobre todo al mayor que se escondía cuando la cámara lo enfocaba…”, concluyó Casán, notablemente enojada.

