Lo asaltaron, siguió a los ladrones y dice que la policía no lo ayudó

Un joven que fue asaltado la madrugada del miércoles en Las Heras asegura que persiguió a los ladrones y efectivos no lo ayudaron cuando los tenía frente a él. También rastreó a los malvivientes con el GPS de su teléfono, pero la Policía no logró atraparlos.La víctima trabaja como camionero para una empresa de transporte. Es padre un pequeño de dos años y espera otro ya que su esposa está embarazada. En la mochila llevaba documentación, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y las llaves del camión que maneja.

Todo comenzó a las pasadas las 5.30 cuando Damián Fernández se dirigía a realizarse unos estudios médicos. En el camino, fue interceptado por asaltantes armados en la intersección de Lisandro Moyano y Coronel Díaz. Los sujetos le arrebataron una mochila y se dieron a la fuga a bordo de un Ford Fiesta, con patente IRD174.

Afortunadamente, en ese momento iba pasando un taxi. Damián lo paró y se arriesgó a seguir a los sospechosos. En medio de la carrera, el taxista activó el botón antipánico. El Ford Fiesta siguió hasta el distrito Panquehua y se detuvo en calle Lamadrid.

Fue allí cuando la víctima observó una patrulla. Rápidamente detuvo a los policías y les contó su situación, señalándoles que los ladrones estaban frente a ellos. Sin embargo, los uniformados le dijeron que no podían hacer nada y que primero debía realizar la denuncia en una fiscalía. El joven les insistió desesperado, pero los efectivos terminaron llevándolo hasta Oficina Fiscal N° 13, ubicada en la Comisaría Cuarta, según relató en una charla con El Sol.

Continuando con el relato de la víctima, al llegar a esa dependencia, descendió del móvil y los policías se retiraron. “Ni siquiera me acompañaron a hacer la denuncia, encima en la fiscalía no tenía jurisdicción en el lugar donde me asaltaron, pero me dejaron hacerla de onda”, contó Damián con bronca.

En tanto, contó que luego rastrearon el celular mediante el GPS y llamó a la fiscalía para indicarles por donde, aparentemente, estaban los ladrones. Pero luego le dijeron que la movilidad que desplazaron no encontró la calle que él les indicaba. Cerca de las 9, el aparato dejó de emitir señal. Para finalizar, aseguró con impotencia: “Me dio más bronca la actitud de los policías que el hecho de que me hayan asaltado”.