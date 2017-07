No lavó sus dientes durante 20 años y los mostró

Un joven que no lavó sus dientes durante 20 años decidió ir finalmente a un odontólogo para hacerse un tratamiento. Pero también “regaló” a las cámaras el aspecto de su dentadura tras el abandono de su higiene.

Jay, un muchacho de 21 años, nunca tuvo la conducta de cepillárselos y generó una verdadera “tragedia” a escala en su boca. El caso fue presentado en el programa Embarrassing Bodies, de Channel 4 del Reino Unido.

“A lo largo de los años, he comido la comida equivocada, he bebido muchas gaseosas y realmente no he cuidado de ellos, realmente no los cepillé ni usé hilo dental o algo así“, contó Jay.

Es el Doctor James, uno de los profesionales que participan del show, quien atendió al joven. Fue quien por primera vez miró en detenimiento la boca de Jay y quien comprobó que la mayoría de sus dientes estaban podridos. Sin embargo, antes una especialista debió sacar de entre sus cavidades restos de comida, sarro y demás bacterias.

Como consecuencia del descuido de dos décadas, el muchacho perdió once dientes. Por suerte, aún su mandíbula estaba en condiciones de poder recibir implantes. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Jaydebió comprometerse a cambiar sus hábitos higiénicos a cambio de conseguir el costoso tratamiento.