Fútbol infantil: un árbitro dejó la cancha llorando tras ser insultado

Micaela Aris es una joven árbitro que, días atrás, sufrió una violenta agresión por parte de un grupo de padres que, mientras se desarrollaba un partido de fútbol, la insultaron constantemente.

Ocurrió el sábado 1 de julio en la cancha de Independiente de la localidad de Hernando. “Siempre que entro a un campo de juego trato de hacer lo mejor para que los chicos se diviertan porque, además de imponer las reglas, hago que los chicos se diviertan”, dijo Aris al medio cordobés Cadena 3.



La referí recordó que el hecho ocurrió en un partido tranquilo en donde participaban niños de 11 años: “A mí me gusta dejar que los chicos jueguen a la pelota y que se olviden que hay una persona que los está arbitrando”.



Aris relató que ésta fue la primera vez que tuvo que suspender un partido por tanta violencia. “Es muy difícil que los chicos la pasen bien si sus padres están insultando y agrediendo. Nos estamos equivocando como sociedad”.



Por su parte, Carolina Gastaudo, una madre que fue testigo de la situación, contó a Cadena 3 que Aris fue insultada durante todo el primer tiempo y se reiteró durante los pocos minutos que duró el segundo tiempo.



"Cansada de la situación, la referí decidió que los que insultaban debían retirarse del evento. Sin embargo, algunos advirtieron que no se irían porque, aseguraban, que no habían insultado, o porque habían pagado la entrada. En tanto, otros amenazaron con hacer echar a la joven árbitro", contó.



"No nos tenemos que seguir quedando callados con lo que escuchamos. Estos niños, sin duda, están repitiendo lo que dicen los adultos. Porque los niños, al retirarse del club riotercerense, también insultaron al árbitro. Ellos aprenden e imitan las acciones de los adultos que son los responsables de fomentar valores positivos y no como los vividos en esa cancha”, finalizó.