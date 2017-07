Penitentes aún no puede abrir sus pistas de esquí por falta de nieve

Es el lugar escogido por miles de mendocinos para disfrutar durante las vacaciones. Sin embargo, las pocas nevadas y la escasa acumulación han hecho que todavía no pueda inaugurar su temporada. En Las Leñas, el panorama es diferente, aunque con un acumulado en base de 75 centímetros.

Muchos meteorólogos anunciaron un invierno complicado y para muchos los pronósticos no fallaron. No sólo porque es más lluvioso que otros años, incluso, más cálido en sus temperaturas mínimas, algo que no es normal en esta fecha, sino que a eso se suma la falta de nieve lo que trae aparejado serios inconvenientes.

El 17 de junio estaba previsto que tanto Las Leñas como Penitentes abrieran su temporada 2017. Sin embargo, sólo pudo hacerlo el centro de esquí ubicado en el sur provincial ya que al haber caído poca nieve, en Penitentes aún es imposible habilitar las pistas.

Los mendocinos, sin posibilidad de esquiar aún

Penitentes es uno de los sitios elegidos por los mendocinos amantes del deporte blanco. No sólo por la cercanía con la Ciudad sino porque sus precios son accesibles. Las Leñas, en tanto, es más bien frecuentada por extranjeros, principalmente brasileños.

La preocupación por la falta de nieve está presente en quienes regentean Penitentes. “La verdad es que creímos que iba a nevar más y si bien teníamos previsto abrir antes todavía estamos esperando que se produzca una gran nevada. Las pistas están cerradas pero igual mendocinos y turistas pueden visitar el sitio y disfrutar de otros atractivos como son los elevadores”, aseguraron a El Sol desde el centro invernal.

Por su parte, en Las Leñas el panorama es un poco diferente. “La temporada bien muy bien, con un 50% de reservas, situación que creemos cambiará en los próximos días con el inicio de las vacaciones. Actualmente contamos en base con un acumulado de nieve de 75 centímetros y, en cumbre, hay unos 80”, dijo Débora Ferro, Directora de Turismo de Malargüe.

La funcionaria también recalcó que la ocupación en Malargüe es de 75% y que este año, tal como ha ocurrido en los anteriores, la gente se queda unos días en Las Leñas y luego comienza a recorrer el departamento. “Buscan conocer y, obviamente, gastar menos dinero. Son pocos los que se instalan una semana completa en el complejo, hoy la realidad económica ha cambiado la mentalidad de muchos”, aseguró.

Respecto a los turistas que visitan el complejo de esquí, la funcionaria comentó que hay muchos extranjeros, aunque también muchos turistas proveniente de Buenos Aires, Rosario y se espera que lleguen otros tanto de Mendoza.

El Cambio Climático se hace sentir en Mendoza

Sin dudas esa falta de nieve que se percibe hoy en la provincia es influenciada por el cambio climático a la que se somete el mundo entero.

“En invierno siempre la porción sur de la Cordillera mendocina ha recibido más nieve que el sector norte, en ese sentido, hay una clara diferencia de lo que pasa en entre el Paso Pehuenche y el Cristo Redentor que, a la fecha, ha tenido pocas horas de cierre respecto a años anteriores”, dijo Juan Rivera, investigador del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla, CCT Conicet).

El especialista además manifestó que tenemos un invierno bastante más cálido que lo normal. Según datos del Cricyt hay 1º.6 por encima de los valores normales de junio. Se trata de un 20% de calentamiento extra que está teniendo la región y eso es lo que hoy está impactando en la provincia.

“Este calentamiento lo que propicia es que se produzca un derretimiento antes de tiempo y que la nieve no perdure en las pistas”, aseguró el científico.

Mendoza, elegida por los turistas

Si bien aún no están los datos finales, Marcelo Quercetti, presidente de la Asociación de Hoteleros de Mendoza, refirió que hay un 80% de ocupación hotelera en el Gran Mendoza. “Muchos cordobeses, rosarinos y turistas de Buenos Aires han escogido la provincia para descansar”, aseguró.

Además, el empresario refirió que el mayor movimiento en la provincia se dará del 17 al 21 de este mes cuando se realice la Cumbre del Mercosur. “Para esa fecha ya hay un 100% de ocupación hotelera”, confirmó.