Sanz: "Este año se define el ejercicio del poder"

El dirigente radical Ernesto Sanz consideró este viernes que, en el marco de las próximas elecciones legislativas, se podrán en juego "el ejercicio del poder" y "el desafío del equilibrio político" en la Argentina, y sostuvo que en las urnas se "plebiscitarán" dos "tiempos políticos: el oscuro recuerdo del pasado o la desafiante construcción del futuro".

"Este año nos jugamos el desafío del equilibrio político. En 2015, se definió el ejercicio del gobierno; en 2017, se define el ejercicio del poder", postuló hoy uno de los fundadores del frente Cambiemos, quien expresó su convicción de que "la mayoría de los argentinos no quiere volver atrás".

En ese marco, planteó que "en estas elecciones no se eligen personalidades ni se dirimen propuestas", sino que "se plebiscitan" dos "tiempos políticos", a los que definió como "el oscuro recuerdo del pasado" y "la desafiante construcción del futuro".

"Estoy seguro que la mayoría de los argentinos no quiere volver atrás", aseveró el ex senador nacional y ex titular de la UCR en un mensaje que posteó hoy en la red social Facebook.

Allí, bajo el título "2017 es más importante que 2015", indicó que en los comicios de este año está en juego "el desafío del equilibrio político" y remarcó que, hace dos años, Cambiemos logró vencer "el desafío de la alternancia política".

"Construimos el vehículo para que la sociedad tuviera una opción de poder diferente a la hegemonía populista que venía gobernando el país. Y ganamos. Transitamos el segundo año de gestión con éxitos y aprendizajes, pero convencidos de que vamos por el camino del desarrollo y la estabilidad para la Argentina", afirmó.