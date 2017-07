Mirá "Lluvia" lo nuevo de Charly García

Un departamento con rastros de rock: colillas de cigarrillo, botellas y desorden en el suelo. Un sillón retro y una cama. Así comienza el nuevo video de Charly García . Dos escenarios para "Lluvia": uno, el interior de esa habitación y, el otro, un callejón lluvioso. Entre el trash y un film clásico.

Un auto antiguo, un piloto, un paraguas y una chica. "Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió", cantan el mentor de "Say no more" y su corista estrella, Julieta Ortega, acostados en un colchón que, en un momento, se hunde ("el colchón" le chupó "la angustia").

Este es uno de los cortes de su nuevo disco, Random, que salió a la luz meses atrás y significó la vuelta del Charly poeta y compositor, tras siete años de ausencia. Algo que muchos extrañaban. Más allá de que el músico no puede moverse con soltura, por sus problemas en la cadera, los realizadores encontraron la manera de integrarlo en la historia.

En el video, que se inspira en films clásicos como Casablanca [sobre todo en la despedida de Rick y Ilsa que se da en una noche gris y en blanco y negro]-, el músico aparece en la cama, con su guitarra en mano o sentado en la parte trasera de un auto. Sus rasgos de rebeldía se ven en gestos, como cuando tira el teléfono o se prende un cigarrillo dentro del vehículo y el humo termina de darle ese aire de revisión histórica a la estética de la puesta.

Si bien las metáforas y la creatividad de Charly encontraron en Random la vía para volver, esta canción pierde sutilezas respecto de las mujeres y en tiempos del #Niunamenos sorprenden algunas frases. "Ya ves, no puedes entender a tu reputación... No ves, el gato que hay en vos. No te lo digo yo...", canta Charly en un disco donde también habla de sus idas y vueltas en la rehabilitación.

