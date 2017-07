Comienzan las revanchas del Top 8

La segunda ronda del certamen comenzará a disputarse este sábado con los cuatro partidos programados por la Unión de Rugby de Cuyo.



Los dos equipos que vienen de jugar la semana pasada fuera de la provincia por el torneo del interior, casualmente se verán las caras en el carril Urquiza de Guaymallén, Los Tordos espera por Peumayén, en la ida el triunfo fue del azulgrana.



En Chacras de Coria, CPBM será local ante Mendoza RC, los dos conjuntos marchan último y anteúltimo respectivamente, por lo que será un buen momento para determinar cómo arrancan, ambos, esta parte del año.



En Buena Nueva, Banco y Marista se verán las caras en un choque que muestra a dos equipos con un presente diferente, los Curas están en un gran momento y los Bancarios muy irregulares, en el partido de ida la victoria fue del Tricolor.



Por último, Teqüe recibirá en General Ortega a Liceo, se espera un gran enfrentamiento, ambos equipos vienen en buena forma y los Azules querrán tomarse revancha después de haber sido goleados en la primera fecha del Top 8.



TOP 8 – Primera División (8° Fecha)

CPBM vs. Mendoza. Sábado 15:30.

Referee: Joaquín López. Cancha: CPBM



Teqüe vs. Liceo. Sábado 15:30.

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Teqüe RC



Los Tordos vs. Peumayén. Sábado 15:30.

Referee: Juan Manuel Martínez. Cancha: Los Tordos RC



Banco v.s Marista. Sábado 15:30.

Referee: Claudio Antonio. Cancha: Banco RC