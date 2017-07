Coldplay anunció un show en la Argentina

Fue el 1 de abril de 2016 en el Estadio Único de La Plata, durante la segunda fecha de Coldplay en el país. Así, bajo una lluvia de agua y papelitos de colores, el tour mundial A Head Full of Dreams daba comienzo .

Diecinueve meses después de esa promisoria despedida y luego de recorrer Latinoamérica, Europa, Asia, Oceanía y Norte América, la banda británica regresará al país, a ese mismo lugar, para dar por terminada su gira. Será el próximo 14 de noviembre, apenas unos días después de brindar una serie de shows en Brasil y convertirse en uno de los números centrales del Rock In Rio 2017.

La novedad que traerá Coldplay para este cierre de tour será el lanzamiento del EP Kaleidoscope, previsto para el 14 de julio. Este trabajo está compuesto por cinco nuevas canciones, incluyendo una versión en vivo del hit en colaboración con The Chainsmokers, "Something Just Like This".

Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 10 de julio a las 10, a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta, exclusivamente para clientes del Santander Río. A partir del lunes 17, en tanto, iniciará la venta general al público.