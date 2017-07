Video: los gritos desesperados tras lesionarse en Wimbledon

Bethanie Mattek-Sands sufrió una grave lesión en su rodilla derecha durante su set eliminatorio en Wimbledon.

La tenista estadounidense apenas tuvo oportunidad de devolver el servicio de la rumana Sorana Cirstea cuando se dejó caer sobre el césped, sosteniendo su rodilla.

Aunque Mattek-Sands recibió el pelotazo de su contrincante, ya no se puedo mover del piso. Al poco tiempo, empezó a gritar por ayuda ante la mirada confusa de los asistentes en el torneo británico.

Cirstea saltó la red para asistir a la estadounidense y se asustó al ver la gravedad de la lesión. Inmediatamente alertó al juez de silla. Cirstea dijo: "Me sentí inútil... yo miraba la rodilla. Sí, me sentí un poco inútil. Deseaba poder hacer más".

La pareja de dobles de Mattek-Sands, la tenista checa Lucie Safarova, no pudo contener el llanto desde las gradas mientras su compañera gritaba.

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS