Los dueños de la economía

La discusión, a veces, no parece ser política. No se trata de un modelo u otro. Tampoco tiene que ver con las corrientes económicas que influyen en las medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo. En algún punto, todo eso queda de lado y la discusión pasa por el resto de los actores que interactúan en la vida de un país. Así resaltan las actitudes de sindicalistas y empresarios. Los primeros, eternizados en la búsqueda de poder y con ambiciones personales que no responden a las necesidades de los trabajadores. Estructuras poco democráticas. En el segundo grupo, tal vez el menos visible en la vida social argentina, están quienes realmente marcan el rumbo económico. Aquellos que tienen la capacidad de subir o bajar los índices de inflación casi de manera caprichosa, la mayoría de las veces, sin argumentos macro para sostener los incrementos. Y allí se ven los abusos históricos. Los mismos nombres durante décadas. Y es allí donde nadie pone la mira, donde nadie investiga. Y es, precisamente allí, cuando la pregunta sin responder es ¿quién tiene el verdadero poder en Argentina?