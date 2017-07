Los detalles de la renovación de Messi en el Barcelona

Las negociaciones duraron meses y el hermetismo preocupó a gran parte del público del Barcelona, que finalmente podrá darse el gusto de disfrutar de Lionel Messi hasta 2021. Incluso el argentino ya habría firmado su contrato antes de contraer matrimonio y volar hacia el Caribe para disfrutar de su luna de miel en familia. Así lo develó Josep Maria Bartomeu.

"Leo la pasó mal por el problema fiscal. Dejamos pasar unos meses prudenciales hasta que su padre me dijo que hablase con él. 'Yo quiero seguir aquí, habla con mi papá', me dijo. No había que convencerlo, nunca tuvo dudas sobre marcharse del club". La contundente versión del presidente del Barcelona fue publicada por Mundo Deportivo.

El directivo del Barça desmintió que haya habido posibilidades concretas de que Messi jugara en otro equipo y acentuó que las negociaciones se dilataron por los continuos viajes de Jorge hacia Rosario, aunque destacó que el diálogo fue permanente en su despacho en Barcelona. "¿Si sufrí por su continuidad en algún momento? No, aunque sí quería anunciarlo antes", admitió Bartomeu.

Fuente: Infobae