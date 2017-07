Piden donaciones para que la DGE no les cierre el jardín

El jardín maternal María Madre, ubicado en el barrio Cocucci de Rodeo de la Cruz, necesita de la solidaridad de los mendocinos para seguir funcionando. Es que la Dirección General de Escuelas los emplazó para que presenten los papeles de habilitación edilicia para preservar la "seguridad e higiene" de los más de 100 chicos que asisten diariamente. Si bien el Municipio les aseguró una "habilitación provisoria", la institución recibe donaciones de material para refaccionar.

El "jardincito" María Madre recibe a más de 100 chicos todos los días. Allí, además de las tareas escolares y de recreación, los niños desayunan o meriendan de acuerdo al turno que les toque.

Sin embargo, docentes y vecinos mostraron su preocupación acerca del futuro del maternal debido a los problemas edilicios.

Los docentes de María Madre

"Antes era una casa pre fabricada y con la ayuda de todos fuimos construyendo sobre eso. El problema es que puede llegar a cerrarlo si no se edifica con material", explicó Diego Barroso, un policía que ayuda al jardín.



Desde la DGE explicaron que desde hace más de tres meses se les pidió la habilitación de la Municipalidad de Guaymallén y hasta el día de la fecha no había sido presentada.

Además, desde ese organismo aclararon que están velando por la seguridad e higiene de esos niños. "No es que se quiera cerrar sino que necesitamos que hagan algo con el edificio", agregaron.

Por su parte, Miguel Valentini, director de Obras Privadas de Guaymallén, adelantó que le darán una "habilitación provisoria" al jardín con el objetivo de que mejoren la situación en los próximos meses.

"Es una construcción antigua, no tiene la infraestructura ideal pero no hay ningún impedimento para que no siga funcionando", aclaró el funcionario municipal.

¿Qué necesitan y cómo ayudar?

Con lo que respecta a la refacción del edificio, Barroso especificó que necesitan, principalmente, materiales de construcción.

Quienes deseen colaborar con María Madre pueden escribir al Facebook de la institución.