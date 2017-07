Quiénes fueron los diputados mendocinos que rechazaron un artículo clave contra la corrupción

La aprobación de la ley de responsabilidad penal empresaria, la nueva herramienta para combatir la corrupción, no estuvo exento de polémica porque la oposición logró que no se incorporara a la norma el artículo 37, que hacía posible obtener información sobre hechos previos a esta ley. Ese revés para el oficialismo, que impulsa su agregado, fue posible porque se opuso no sólo el kirchnerismo sino también el peronismo, Libres del Sur y hasta el FIT. Y, en estas bancadas, el voto de los mendocinos fue clave.

La aprobación en la Cámara Baja se produjo en medio del escándalo Odebrecht, que sacude a Brasil pero también repercute en Argentina por las contrataciones con el Estado argentino que ha tenido la firma brasilera.

El artículo 37, que fue rechazado por la oposición, permitía que empresas que sobornaron a funcionarios públicos pudieran aportar datos ante la autoridad administrativa para activar causas judiciales, como en el caso de Odebrecht, cuya investigación se está activando recién ahora.

El texto de este artículo decía: "las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz por hechos anteriores a la sanción de la presente Ley".

La iniciativa se votó en una sesión muy caliente en la que no faltaron acusaciones cruzadas sobre la corrupción, entre el oficialismo y la oposición (como sucedió la semana pasada) y permanentes interrupciones por la falta de acuerdo cuando se modificaba el dictamen de mayoría.

A la hora de la votación, el oficialismo quedó en minoría y perdió la votación por 132 contra 86.



De los diez diputados mendocinos, entre los cinco que votaron rechazando este artículo clave para el Gobierno nacional, figuran referentes del kirchnerismo y peronismo, pero también de Libres del Sur e incluso del Frente de Izquierda.

Esta es la lista que se puede encontrar en el sitio web de la Cámara de Diputados de la Nación

- Alejandro Abraham (FpV)

- Rubén Miranda (PJ)

- Guillermo Carmona (FpV)

- Graciela Cousinet (Libres del Sur)

- Soledad Sosa -FIT)

Los mendocinos que votaron a favor del artículo 37 fueron los oficialistas:

- Luis Petri (UCR)

- Susana Balbo (Pro)

- Patricia Giménez (UCR)

- Estela Huczack (Pro)

- Luis Borsani (UCR)

Ahora, la norma pasó al Senado para su aprobación.