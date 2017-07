Boca: Goltz firmó por tres años y Espinoza está al caer

El zaguero central Paolo Goltz se convirtió oficialmente hoy en el primer refuerzo de Boca Juniors, que en las próximas horas sumará otro con la llegada del delantero Cristian Espinoza.

Goltz, de 32 años, se realizó con éxito la revisión médica por la mañana en el Hospital de Clínicas José de San Martín y por la tarde firmó en las instalaciones del club el contrato por tres años.

El marcador central entrerriano, de último paso por América, de México, y surgido de las divisiones inferiores de Huracán, llegó a cambio de tres millones de dólares.

La otra novedad del día es la inminente llegada a préstamo de Espinoza, ya que Boca tiene todo arreglado tanto con el jugador como con Villarreal de España, club dueño de su pase.

El joven delantero, también surgido de las inferiores de Huracán (14 goles en 112 encuentros), jugó la última temporada en Valladolid de España (diez partidos sin goles) y en el 2016 lo hizo en Alavés (ocho cotejos sin tantos).

Lo único que resta definir para que Espinoza, de 22 años, se convierta en el segundo refuerzo del conjunto de Guillermo Barros Schelotto es la duración del préstamo: Boca quiere que sea por 18 meses y Villarreal pretende que sea por un año.

Otros dos temas que todavía no se resolvieron (vinculados a la incorporación de Espinoza) fueron la venta del delantero Cristian Pavón a Zenit, de Rusia, y la continuidad del extremo Ricardo Centurión, propiedad de San Pablo, de Brasil.

Pavón, de 21 años, tiene una cláusula de salida de 18 millones de euros, algo que el equipo ruso no tiene problemas en abonar, pero la traba radica en la forma de pago.

Zenit pretende realizar la operación en tres cuotas anuales con avales bancarios, mientras que Boca acepta las cuotas, pero exige poder cobrarlas en el momento que lo crea necesario para las finanzas del club.

Fernando Hidalgo, representante de Pavón, cree que la venta no se concretará ya que pasó mucho y ambas partes se mantienen firmes en sus posturas.

El caso de Centurión, de 24 años, es aún más complejo ya que amenazó con dejar el fútbol si no continúa su carrera en Boca.San Pablo no quiere renovar el préstamo y exige un pago de seis millones de dólares por el ex Racing Club; en tanto que Boca desea prologar el vínculo por 18 meses más, aunque no está dispuesto a abonar esa suma.

Además se cayeron definitivamente las llegadas del volante Guido Pizarro (Tigres, de México) y del defensor chileno Gary Medel (Inter, de Italia).

Boca negocia la continuidad del lateral izquierdo Jontahan Silva. de 23 años, cuyo pase pertenece a Sporting Lisboa, de Portugal. La idea de la dirigencia es extender el préstamo, pero el equipo luso quiere venderlo.

Si el ex Estudiantes de La Plata continúa en el club, el colombiano Frank Fabra pedirá ser transferido. Hubo sondeos de varios clubes de Europa.

El lateral derecho Gino Peruzzi, de 25 años, está en la mira de Nantes, de Francia y Cruzeiro de Brasil. El ex Vélez desea dejar el club por el trato de los hinchas.

Ante esto el mellizo Guillermo pidió al lateral-volante paraguayo Víctor Ayala, de 29, quien ya decidió irse de Al-Nass, de Arabia Saudita.

Otro jugador que podría llegar es el mediocampista guaraní Néstor Ortigoza, un emblema de San Lorenzo, más por deseo del entrenador que por la dirigencia.

Por último, Boca intentará retener al delantero y goleador Darío Benedettto, 27 años; Barros Schelotto señaló que no tendrá en cuenta al extremo Andrés Chávez, de 26, quien regresará de su préstamo en San Pablo de Brasil; y Racing se interesó por el atacante Walter Bou, de 23, a quien el club lo tasó en 5 millones de dólares.

Ante esto el club negocia por el delantero de Cruzeiro de Brasil Ramón "Wanchope" Ábila, de 27 años, y a la vez también lo hace por el enganche de Talleres de Córdoba Emanuel "Bebelo" Reynoso, de 21.

Por último, el arquero santafesino Franco Armani, de 30 años, fue ofrecido para sumarse en diciembre, de cara a la Copa Libertadores de 2018.