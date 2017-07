Bernardi: "Me dijeron que no comulgo con la historia del club"

El ex entrenador de Godoy Cruz asegura que no le encuentra explicaciones a la decisión de la dirigencia de echarlo. "No le dieron valor a un semestre histórico", señaló.

"Me dijeron que no comulgo con la historia del club". Esa fue la síntesis que encontró Lucas Bernardi para explicar su salida obligada de Godoy Cruz. La dirigencia del Tomba despidió al entrenador este miércoles, luego de una extensa reunión en la que le comunicaron al ex jugador de Newell's la decisión.

"Siempre tuve diferencias con (José) Mansur. No le gustaba como jugaba el equipo. Me cuesta encontrar explicaciones", agregó Bernardi en diálogo con Sportia, el noticiero del canal TyC Sports. Como queja, el técnico dijo que los dirigentes "no le dieron valor a un semestre histórico".

Bernardi, que tenía contrato hasta junio de 2018, dirigió en 24 partidos al Tomba (12 victorias, 4 empates y 8 derrotas). Fue despedido el día después de la caída ante Gremio en el estadio Malvinas Argentinas, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo su salida no se explica por los malos resultados ya que su campaña al frente del plantel fue más que aceptable, logrando casi el 60% de los puntos que disputó. Otro dato a favor del entrenador fue la promoción de varios juveniles.

Sin embargo el planteo en algunos encuentros (por ejemplo ante River y San Martín de San Juan, ambos como local) y la tirante relación con Santiago "Morro" García fueron desgastando la relación con Mansur, que ahora busca nuevo técnico. En este sentido, los uruguayos Pablo Repetto y Mauricio Larriera son los principales candidatos para ocupar el lugar que hasta ayer era de Bernardi.