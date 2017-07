Conmovedor relato de Maru Botana por trillizas abandonada en un tacho

Afligida por el caso de las trillizas abandonadas, la cocinera ofreció su casa y reveló que intentó ayudar a la nena encontrada en la basura en 2016, pero no encontró eco en la Jusiticia.

La historia de Kiara, Ángeles y Milagro, las trillizas que nacieron de manera prematura y fueron abandonadas por su madre en el Policlínico Central de San Justo, nos tiene conmovidos a todos.

La propia Maru Botana se mostró muy afligida por la situación, y se ofreció a cuidarlas hasta que la Justicia defina la situación de las bebas. “Me tienen mal estas bebas. Tenemos que lograr que la Ley de adopción sea más rápida en Argentina”, dijo la conductora de Cocinando para Vos, cuando recibió el pase de Buenos días, América, de parte de Antonio Laje.

Pero además, la cocinera (que tiene 8 hijos) contó otro conmovedora historia ocurrida con una beba que fue abandonada en un tacho de basura a finales de 2016. “Yo fui a ver a una beba que habían abandonado en un tacho de basura para llevármela a mi casa. Y esa beba ahora sigue en uno de estos Juzgados. Fui a ofrecerme de cuidarla hasta que decidan en qué hogar se iba a quedar”

“Fui a visitarla al Hospital Santojanni, la tuve a upa una hora y la quería tener en tránsito hasta que se decidiera qué iba a ser de su vida y me da tristeza que hoy que tiene 1 año siga sin casa. Quedaron en llamarme para que fuera a visitarla al Juzgado y no me llamaron. Quedó ahí”