Video: "Praying" marca el regreso de Kesha

Con una dramática letra y una cuidada melodía, la cantante regresa luego de 4 años al mundo de la música, en medio de la gran disputa legal con su ex mánager.

Kesha ha puesto finalmente las cartas sobre la mesa y ha detallado su nuevo disco, "Rainbow", para el 11 de agosto. Como sucedió con su anterior disco, "Warrior", la portada escogida por la cantante para presentar este nuevo trabajo no dejará indiferente a nadie. El disco por cierto contiene 14 pistas y colaboraciones de Eagles of Death Metal y Dolly Parton.

El primer adelanto de "Rainbow" es "Praying", es una balada a piano que se desarrolla a través de un in crescendo. ‘Praying’ parece contener frases dedicadas a Dr. Luke, ex productor de Kesha, contra quien la cantante ha encarado una dura batalla legal en los últimos años. Frases que hablan por sí solas como “estoy orgullosa de ser quien soy, ya no veo monstruos, puedo respirar otra vez”; “me hiciste pasar un infierno” o “espero que encuentres la paz”.

Kesha ha estrenado ‘Praying’ junto a su videoclip, tan colorido como dramático. De hecho, pese a lo que pueda dar a entender el dramatismo de la canción, su vídeo recupera cierto punto friqui que siempre ha caracterizado a Kesha, pues empieza con la cantante metida en un ataúd en su propio funeral… atendida por dos hombres con cabeza de cerdo. La cantante viste además atuendos estrambóticos, aunque son sus alas de ángel las que más significado parecen tener: claramente Kesha está lista para volver a volar.