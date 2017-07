Guerra judicial entre los integrantes de Vox Dei

Vox Dei es una banda fundacional para el rock argentino que surgió a finales de la década del ’60. Creadores de Presente, el momento en que estás, uno de los grandes hits de la historia en nuestro país, sus miembros principales fueron Rubén Basoalto (fallecido en 2010), Willy Quiroga y Ricardo Soulé. Y a 50 años de la formación de la banda, una guerra los tiene enfrentados.

Es que la historia rica que los metió de lleno en la página grande del rock nacional, hoy se transformó en una batalla judicial entre Soulé (guitarrista de la banda) y Quiroga (bajista), que acaba de tener un fallo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro 4.

Es que, con nuevos músicos, Quiroga siguió utilizando el nombre de la banda, generando un enfrentamiento legal con su ex compañero, quien tras el fallo utilizó su cuenta de Facebook para contar la historia.

“Ante la insistencia del Sr. Willy Quiroga de utilizar junto a sus músicos la denominación VOX DEI me vi en la obligación moral y artística de solicitar ante la Justicia que cese con el uso indebido del nombre de la Histórica Banda que integramos Ruben Basoalto , Willy Quiroga y Ricardo Soulé”, expresó el músico.

“VOX DEI (como banda ) solo existe cuando tocamos juntos . No se conoce ningún caso de un integrante de un grupo musical que se atribuya individualmente el nombre de la banda (ni Charly García con Seru Giran o Sui Generis , ni Paul McCartney con The Beatles , ni Roger Water con Pink Floyd , Ni Gustavo Cerati con Soda Estereo , ni Sting con The Police , etc. etc. )…, pero Willy prefiere seguir usufructuando nuestra historia en común, pero sin mi presencia convocando músicos (que obviamente no son Vox Dei)”, agregó Soulé, quien se mostró satisfecho por la decisión de la Justicia.

“Así lo entendió el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro 4 Sec. 8 en los autos “ SOULE c. Quiroga W . s/ medidas cautelares, al decretar que CESEN en el uso indebido de la denominación“, finalizó.