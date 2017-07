Un cachorro abandonado en un aeropuerto junto a emotiva carta

Un cachorro de tres meses ha sido abandonado en el Aeropuerto Internacional McCarra en Las Vegas. El can fue encontrado por los trabajadores del aeropuerto y entregado al centro de rescate Connor and Millie's Dog Rescue, quienes han compartido su historia en las redes sociales. El perro fue abandonado junto a una carta de la dueña, quien relata que sufre abuso doméstico y que no puede "permitirse el lujo" de viajar con el cachorro en el avión.

En la nota, la propietaria cuenta que ella es víctima de abuso doméstico y que no puede permitirse el lujo de llevar al cachorro con ella en el avión. La dueña afirma que durante una de las discusiones con su novio, éste le pegó una patada a su perro, tal y como recoge Mirror.

El cachorro fue rescatado por Connor and Millie’s Dpog Rescue de Las Vegas, quienes han compartido su historia en las redes sociales y ha conmovido a miles de usuarios. El centro de rescate ha recibido cientos de peticiones para adoptarlo.

La carta:

Hola! Soy Chewy!

Mi dueña estaba en una relación abusiva y no puede permitirse llevarme en el vuelo. No quiso abandonarme, de todo corazón, pero NO tenía otra opción.

Mi ex novio lo golpeó una patada mientras peleabamo. Lo golpeó en la cabeza y probablemente necesite de un veterinario.

Amo a Chewy demasiado. Por favor, aménlo y cuidenlo.

Fuente: Mirror / Telecinco / News 3 Las Vegas