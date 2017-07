La dudosa historia del mensaje oculto de los arcos del Mundial 78

Un diario inglés publicó una sorprendente historia sobre el Mundial de 1978 disputado en Argentina. La supuesta investigación de un periodista escocés reveló que la base negra de los postes de la cancha de River contenía un mensaje oculto contra la dictadura militar que gobernaba el país hace casi 40 años. Pero hay datos certeros que ponen en duda la veracidad ese relato.

Según la publicación del diario The Guardian, el periodista escocés David Forrest descubrió ese desconocido dato cuando acompañó a su esposa a Buenos Aires. Paseando por Palermo entró a la tradicional parrilla Don Julio, se puso a ver un libro con fotos del Mundial y un mozo le preguntó: "¿Qué está leyendo?”.

El escocés le mostró una foto que ilustraba el partido que Argentina le ganó a Francia en el Monumental y le explicó que lo que llamaba su atención era la pintura negra de los postes.

El mozo le recomendó acercarse a la cancha de River para encontrar las respuestas que buscaba. Allí dialogó con los encargados de mantenimiento del estadio y así relató Forrest el encuentro: “El canchero me acompañó a una habitación y me señaló las fotos en blanco y negro que estaban en la pared. Allí noté una sonrisa familiar y pregunté quiénes eran los de la foto. Me dijo que era el equipo que trabajó en el estadio para el comité de organización, y si quería saber por qué pintaron los palos negros, tenía que preguntarle a ellos“.

“Me acerqué a la foto y reconocí a alguien familiar. Me di cuenta de que el hombre en la foto tenía unos 40 años menos con un peinado salvaje como el de Lepoldo Luque, pero la sonrisa y los ojos eran sin lugar a dudas los del mozo de Don Julio. El canchero me dijo su nombre: Ezequiel Valentini“.

Días después, regresó al restaurante y finalmente encontró las respuestas. Valentini le contó que por aquel entonces nadie usaba brazaletes negros para homenajear a los desaparecidos pero a ellos se les ocurrió una manera de recordarlos.

“Las primeras opciones fueron poner un mensaje en el césped, o pintarlo en los carteles publicitarios, algo que las cámaras de TV pudieran ver”. Pero dichas alternativas eran demasiado peligrosas.

A uno de los compañeros de Ezequiel se le ocurrió pintar la base de los palos de negro en representación de los brazaletes, pero antes había que avisarle a los militares. “Preguntaron para qué era y le dijimos que era tradición”. Pasó, porque “no tenían ni idea de fútbol”.

“La Junta situó sus centros clandestinos de tortura a la vista del público. Nosotros recordamos a nuestros muertos a la vista de todo el mundo. Como esos centros, nuestro acto de recuerdo estaba oculto a simple vista“, concluyó Ezequiel Valentini para saciar la curiosidad de David Forrest y sacar a la luz una historia que, aunque sea 39 años más tarde, vale la pena y emociona conocer.

Sin embargo, el relato publicado por The Guardian genera grandes dudas. En el restaurante mencionado no trabajó ningún mozo llamado Ezequiel Valentini. Además historiadores señalan que los palos del Monumental tenían desde varios años antes del Mundial sus bases pintadas de color negro.