Conflicto por el desalojo de un edificio precario en Godoy Cruz

Son diez las familias que viven en el complejo y aseguran que "no tienen dónde mudarse". Desde la Municipalidad explicaron que ese lugar tiene un alto riesgo de derrumbe e incendio.

Alrededor de 10 familias viven en un complejo "precario" de departamentos ubicados sobre Carril Sarmiento al 1595. Según manifestaron los inquilinos, hace 15 días la Municipalidad envió una orden de desalojo y no tienen dónde vivir. Desde el Municipio explicaron que el edificio tiene un alto riesgo de derrumbe e incendio y que corre peligro la vida de quienes habitan ese lugar.

"El lunes pasado nos llegó un aviso de desalojo. El propietario del lugar es una persona mayor y no nos dan respuestas. Somos diez familias que nos quedamos en la calle", expresó Matías Chalon, uno de los inquilinos del complejo.

Chalón reconoció que viven en condiciones precarias pero que muchos de ellos no pueden pagar otro lugar y la Municipalidad no da una respuesta. "Los contratos que tenemos no tienen validez pero nosotros le pagamos todos los meses al señor Peña (propietario)", agregó.

Por su parte Damián Falcone, director de Obras Privadas de Godoy Cruz, aclaró que la Municipalidad no tiene la jurisdicción para desalojar, que es un proceso legal que determinará la Justicia. Sin embargo, explicó que el edificio no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad. "Hay un peligro de incendio y derrumbe, inminente", agregó.

En este sentido, Falcone señaló que las notificaciones que han recibido en esa propiedad están dirigidas al dueño, no a los inquilinos.

"Una mujer que vive ahí denunció en la Municipalidad las malas condiciones en las que viven. Tanto los inspectores como yo fuimos al lugar y constatamos la precariedad del edificio, por eso emplazamos al propietario", explicó.

Según agregó el funcionario, Peña no se presentó y, desde el Municipio "no pueden dejar que un edificio esté en esas condiciones porque se puede derrumbar".

Ante esto, Falcone señaló que les explicaron a los inquilinos que deben presentar una nota que acredite que viven allí porque no existe ningún contrato de alquiler.

"La Municipalidad está mediando y si presentan la nota se les puede dar una solución provisoria a los inquilinos", aclaró.