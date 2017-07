Peleadores de MMA que han boxeado opinan de Mayweather - McGregor

El 26 de agosto, el campeón de peso ligero del UFC, Conor McGregor, hará su debut profesional en el boxeo contra posiblemente, el boxeador más grande de ésta generación, Floyd Mayweather.

Pero eso no ha impedido que muchos aduladores de McGregor insistan en que tiene posibilidades tangibles contra Mayweather. Dentro de las fortalezas del irlandés, mencionan su tamaño y fuerza, además de señalar la edad de Mayweather (quien cumplió 40 años en febrero). Otro punto fuerte de McGregor es su poderosa izquierda.

Aun así, en un articulo reciente de MMAJunkie, los peleadores de MMA con una considerable experiencia en ambos deportes no son optimistas acerca de las posibilidades de McGregor.

Marcus Davis (Récord de boxeo: 17-1-2): “No están en el mismo deporte. Una vez que entiendes que no es el mismo deporte, no puedes seguir diciéndote que es solo una pelea. Los guantes son más grandes, las tácticas son diferentes. Muchas de las defensas que funcionan en el boxeo son aquellas que ni siquiera puedes usar en MMA”.

Chris Lytle (Récord de boxeo: 13-1-1): “Pensé que era un boxeador muy bueno”, dijo Lytle. “Pero definitivamente no era un gran boxeador o un boxeador de élite, y hay una diferencia real. Conor, es un boxeador muy bueno y tal vez, un gran golpeador en MMA. Pero hay una diferencia muy grande entre el golpeo de boxeo y el golpeo de MMA. Digamos que piensan que Conor es un buen boxeador, que es un elogio muy grande para alguien que nunca ha tenido un combate de boxeo. Pero incluso así, definitivamente no es un gran boxeador o un boxeador de élite, y Floyd no es golpeado por los boxeadores de élite.”

K.J. Noons (Récord de boxeo: 11-2-0): Noons hizo referencia del tenis y el raquetbol como comparación de MMA y Boxeo, “Ambos son deportes en los que estás golpeando una pelota con una raqueta, pero también son muy diferentes”, dijo Noons. “En uno, todo es muñeca, y en otro no hay muñeca. Es algo similar con el boxeo y las MMA. ¿Será competitivo? No lo se, Pero es divertido; Traerá espectadores al deporte. Al final del día, es entretenimiento.”