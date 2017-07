Cornejo amenazó con implementar el “ítem banca” a los legisladores que falten

Por la ausencia de los legisladores, el martes el oficialismo no logró conseguir el quórum para tratar dos leyes clave: el Plan de Ordenamiento Territorial y la modificación del Código Procesal Civil. Ante esto el gobernador Alfredo Cornejo estalló en bronca y advirtió que podría implementar una especie de “ítem banca” para sancionar a los que no estén presentes en las sesiones.

Al iniciar su gestión el mandatario implementó el “ítem aula” a los docentes, que generó malestar en el ámbito de la educación, ya que otorga un incentivo a quienes tengan asistencia perfecta.

Este miércoles, desde Ugarteche (Luján de Cuyo), Cornejo arremetió contra la actitud del PJ, que según manifestó, aprovecharon la ausencia de cuatro legisladores radicales para no dar quórum.

“Hicieron una picardía tonta, si no se autorregulan solos voy a tener que enviar un proyecto de ley donde los que falten sin justificación tendrán un descuento”, amenazó el gobernador.

El mandatario se mostró enojado con lo que sucedió en la Casa de las Leyes y recordó que días atrás el justicialismo se ausentó también de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) donde asistían las juezas de tránsito de Ciudad para avanzar con la ley.

“No se puede trabajar así en la Legislatura, sabiendo que había cuatro radicales que no estaban, no dieron quórum”, remarcó. Además el gobernador señaló que se trata de un “contrasentido” que los legisladores de la oposición hayan firmado los despachos de las dos normas que iban a tratarse y que luego se hayan ausentado, por lo que los acusó de “irresponsables”.

Es por eso que el mandatario espera que las leyes salgan el próximo martes, o caso contrario, comenzará a trabajar en un “disuasivo” para los que faltan sin justificación. Además intentará que haya una regulación de las comisiones.

En tanto los senadores oficialistas que no asistieron a la sesión fueron Armando Camerucci por razones personales, Adrián Reche por vacaciones, Raúl Ferrer y Walter Soto por motivos de salud. En cuanto a Camerucci, el mandatario disipó especulaciones y afirmó que estaba al tanto de un viaje que el senador realizó.

Los rumores que surgieron por los pasillos de la casa de las leyes es que estos cuatro legisladores de la UCR pegaron el faltazo para mostrar su enojo porque no fueron incluidos en las listas de candidatos para las PASO.

Por su parte, tras conocer los dichos de Cornejo, la precandidata y senadora justicialista, Patricia Fadel, se defendió y aseguró que tienen “asistencia perfecta”.

“Que haga lo que quiera, que siga con el autoritarismo, se está metiendo en un poder donde no tiene ninguna responsabilidad, que se ocupe de que no le falten los empleados a él”, respondió la senadora. Además aseguró que no es más que un anuncio "demagógico" de parte del gobernador para quedar bien con la gente.

En tanto el radical Juan Carlos Jaliff, manifestó que "habría que estudiar" la idea de Cornejo, aunque señaló que lo "mejor" sería que los legisladores se autorregulen.