Videos: la descontrolada noche de Maradona en Nápoles

Diego Maradona volvió Nápoles, una ciudad que lo ama, para ser nombrado Ciudadano Ilustre. Y fiel a su estilo, no pasó desaparcibido.

Fue una noche muy especial para Maradona, invitado en el marco de los festejos por el 30º aniversario del primer título del equipo del sur de Italia.

El evento contó con una cena en el restaurante Villa d'Angelo, que el ex futbolista disfrutó a pleno, como se demuestra en este video que muestra su estado cuando fue requerido para hacer un breve discurso.

En esa cena también estuvo Cristiana Sinagra, quien tuvo un romance en 1986 fruto del cual nació Diego Armando Maradona Junior.

Para finalizar, Maradona agitó a los hinchas del Nápoli en la calle cantando contra la Juventus., desde arriba del techo de una camioneta.

La distinción ha generado controversia pues desde algunos ámbitos se ha asegurado que Maradona pidió dinero a cambio. Algo que Diego negó tajantemente: "Juro sobre mi madre, que me mira desde el cielo, que a mí nadie me ha hablado de dinero. Nadie. Cuando me propusieron la ciudadanía acepté inmediatamente ¿Por qué siempre hay que pedir dinero? Para mí no es así. Seguro que quién piensa eso está mal de la cabeza, muy mal. Dinero, dinero, dinero. Me gustaría tener un mano a mano con el que habló de los 230.000 euros que gané, o 450.000 euros, para escupirle en la cara", sentenció.