Hoy se presenta Ariana Grande en Buenos Aires

Desde las 19 y con entradas agotadas desde hace ya varias semanas, Ariana Grande se presentará en Tortuguitas, en el DirecTV Arena. Antes que ella subirá al escenario Oriana Sabatini, quien hará un pequeño set en calidad de número de apertura.

La gira y la vida de la cantante pop norteamericana cambiaron por completo el 22 de mayo pasado, la noche en la que se presentó en el Manchester Arena. Un atentado terminó con la vida de 22 personas -además hubo más de cien heridos-. Enseguida, la catarata solidaria de los músicos se hizo notar: New Order, Pink, Jennifer Lopez, Nicki Minaj, y varios más. Muchos expresaron públicamente su solidaridad consternada. También, su apoyo a las víctimas y a la cantante. Ella misma reaccionó en redes: "Broken from the bottom of my heart, I am so so sorry. I don't have words" ("Rota desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto, no tengo palabras").

El operativo

Por el atentado de Manchester, la productora de la artista tomará fuertes medidas de seguridad para una mejor contención y tranquilidad de todos los espectadores. Habrá control e inspección policial en todo el perímetro previo al ingreso. Sugieren concurrir al show con la cantidad mínima de objetos personales autorizados.

Está prohibido el ingreso de mochilas o bolsos. Únicamente se permitirá el acceso con carteras pequeñas, que serán registradas antes de acceder a la sala. También no se podrán llevar cámaras fotográficas profesionales o videograbadoras; botellas, latas o contenedores de líquidos; aerosoles, encendedores, o cualquier elemento inflamable.Solo se permitirá el ingreso con celulares o cámaras de fotos compactas (sin zoom o lente).