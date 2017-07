En el marco del ciclo Reinas De Todo Corazón, se presentó el avant premiere de "Spider Man: de regreso a casa" en la Sala XD de Cinemark Palmares.

La película se proyectó a beneficio de la Unión Vecinal Barrio 15 de La Favorita, entidad elegida por la Reina de la Vendimia de Capital para colaborar durante el año.

Las entradas para la función fueron canjeadas por donaciones de leche en polvo, aceite, harina, azúcar, útiles escolares, telas y lanas.

Sobre la película

Peter Parker (Tom Holland) es un adolescente que estudia en la escuela secundaria y que tiene que lidiar con los problemas típicos de un chico de su edad. Claro que, su vida no es del todo normal. Y es que, Peter esconde una identidad secreta, la de Spiderman. Así que tiene que compaginar su vida en el instituto con su labor de superhéroe que lucha contra todos aquellos villanos que ponen en peligro la ciudad, sin ser descubierto.

Todo se complicará con la aparición de El Buitre (Michael Keaton), un villano que amenaza con ponerle en peligro a él y a sus seres queridos. Para ayudarle en su lucha contra El Buitre estará Tony Stark (Robert Downey Jr.), que es su mentor y su aliado, a pesar de que trate a Peter como a un crío.



Jon Watts (Coche policial, The Onion News Network) dirige esta nueva película sobre las aventuras de Spiderman, personaje interpretado por el actor Tom Holland (Capitán América: Civil War, En el corazón del mar). Completan el reparto Marisa Tomei (La gran apuesta, Y de repente tú), Robert Downey Jr (Vengadores: La era de Ultrón, Sherlock Holmes: Juego de sombras), Zendaya (K.C. Agente Especial, Shake It Up!), Donald Glover (Atlanta, Marte (The Martian)), Tony Revolori (La quinta ola, El gran hotel Budapest) y Michael Keaton (El fundador, Spotlight).