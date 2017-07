Foo Fighters de estreno en París

Foo Fighters sorprendió a sus fans al presentar un nuevo sencillo durante un concierto en París la noche de este lunes.

Titulada "Dirty Waters", la canción forma parte de su nuevo disco llamado "Concrete and Gold", el que será estrenado el próximo 15 de septiembre.

Este no es el primer single de esta nueva producción musical en ser revelado de esa forma, pues el pasado 16 de junio la banda tocó en vivo "The Sky Is a Neighborhood" y "La Dee Da", durante el festival de solsticio en Islandia.

Además, estrenaron a principios de junio "Run", su primer sencillo junto a su videoclip el que fue dirigido por el vocalista de la banda, Dave Grohl.

Fuente: 24 Horas / YouTube