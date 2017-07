Tombolini se defendió luego de las críticas por el spot

El economista y candidato por “1 País”, Matías Tombolini, se defendió de las críticas luego de haber filmado un spot de campaña en la lujosa cocina de su casa de Almagro.

En un país donde se revolean bolsos, si hace falta mostrar una heladera para que se discuta el tema de los precios, bienvenida sea la heladera", lanzó el político .

"¿Qué, tengo que alquilar una locación en Barracas dos ambientes para mostrar algo que no soy?. El hecho de tener tres pavas y dos heladeras... Si nos ponemos a discutir lo importante, eso es que la plata no alcanza". Criticado por los excesos de muebles en su cocina, el precandidato de 1País se defendió: "El problema es que roben el dinero, no que lo muestren". Y agregó: "Hay problemas más importantes que la cocina de mi casa, uno es cómo hacer para que los salarios crezcan más que los precios", manifestó.