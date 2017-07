Luciana Salazar, furiosa con Amalia Granata

Amalia Granata se metió en la separación de Martín Redrado y Luciana Salazar. La panelista de “Pamela a la Tarde” defendió al economista y la modelo estalló en la red.

“Ella (Luciana) no es una carmelita descalza ni él (Redrado) es el monstruo de la película. Lo conozco a él, conozco a su familia. Es muy buena persona y sus hijos también”, arrancó diciendo Amalia en el programa de Pamela David.

Y siguió: “Cuando yo salí con él con los hijos no tuve problemas. Incluso con su ex mujer yo tenía buena relación. Ella no es ‘San Luciana'”.

Luciana, que estaba mirando el programa, estalló en Twitter contra Granata. “Dejá de meterte en donde no te corresponde @AmelieGranata, jamás tuviste buena relación con la hija de @martinredrado dicho por él en los medios”.

“Seguís sangrando por la herida @AmelieGranata. Fuiste vos la que pusiste tuits dejando entender que @martinredrado era un psicópata. Mejor calláte”, agregó.

Por último, Lulipop disparó: “Sos una mitómana compulsiva, en mi relación con @martinredrado ni título de novia tuviste. Llamáte a silencio”.

En Pamela a la Tarde le leyeron los tuits a la candidata a diputada nacional por el massismo en la provincia de Santa Fe, y respondió: “Eso habla más del dolor de ella que del mío. El título es lo de menos, lo único que puedo decir de mi relación es que compartí en familia muchos momentos, que me llevaba extraordinariamente bien con sus hijos, su madre y su ex esposa y que es una familia increíble la que tiene. En los meses que estuve con él viví momentos familiares increíbles y después se terminó la supuesta relación porque ni siquiera fue un noviazgo”.

“Yo no tengo la culpa si (Luciana) no pudo formar una familia con él (Redrado). Tengo mi familia, mis hijos y mi vida, no tengo nada que ver con él”, cerró Amalia.