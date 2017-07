Nancy Pazos sobre Latorre: “Tendría que analizar con su psicoanalista su condición sexual”

En diálogo con el ciclo radial Resumen de una semana agitada, por Radio Zónica, Nancy Pazos volvió a disparar contra Yanina y Diego Latorre. La periodista destrozó a la pareja por haber expuesto a sus hijos en ShowMatch.

Consultada por Juan Ignacio Erreca por qué le pareció que Yanina fuera con Diego y sus hijos al Bailando, dijo: “Me pareció patético. No me gustó ni creo que había necesidad de hacer algo así. Pero cada uno el dolor lo atraviesa como puede. Si ella me hubiese preguntado antes, le hubiese dicho que se cuide, que por ahí no es. Por preservación personal. Es difícil juzgar desde afuera. Yo estuve en el piso mientras eso sucedía y me generó mucho nerviosismo. Tenía miedo que alguien dijera algo. Había una tribuna llena de gente”, manifestó.

Luego opinó sobre el cruce que Yanina tuvo con Pampita, quien le dijo que tal vez la situación le cambiaba el corazón y que la próxima vez que hablara de una mujer se pudiera identificar desde otro lugar.

“El cruce más innecesario y que no te da empatía con ella fue cuando se cruzó con Pampita. La verdad que Pampita fue súper correcta y le dijo que ojalá esto le sirva para empatizar más con las mujeres. Ese justamente es el punto donde más me enfrento con ella. Siempre ella está del lado de los hombres, siempre machista. Si había un tipo que metía los cuernos y una mujer que lo mandaba en cana, las malas son las mujeres y el flaco no tiene nada que ver”, comentó.

Y siguió, haciendo referencia al exfutbolista: “Acá hay un responsable que se pasó por el trasero, literalmente, años de convivencia y respeto por sus hijos. Cuando fue lo de Pampita estaba todo el mundo con lo de la palta pero ahora nadie se anima a hacer una broma con lo de la puntita. (Diego) Especulaba cuando Yanina se iba de viaje con la nena. Es un horror. Además tenés que disculparlo de lo idiota que fue. ¿Cómo va a dejar, con esa experiencia, tantos dedos marcados?”, reflexionó.

“Yo lo estoy chicaneándolo a él, que nadie lo toca, pero no a ella. Todo el mundo opina sobre Yanina. De él no me preguntás nada, te da pavura y me atacás a mí porque hablo de la literalidad de lo que sucedió”, le dijo al conductor, y continuó: “La puntita le debería doler primero a él. Tendría que analizar con su psicoanalista su condición sexual y después hablar de frente con sus hijos, no es mi tema”.

Por último, afirmó: “Él no cuidó a sus hijos. Yo no puedo hacer lo que ellos no hacen. De la palta habló todo el mundo y nadie se fijó en los hijos de Pampita. ¿Yo soy brava porque hablo de la puntita y ella (Yanina) no lo es cuando habla de la palta? Él tiró todo por la borda, ni Natacha ni su esposa. Acá hay un solo responsable que se llama Diego Latorre. Todo el mundo habla de Natacha y Yanina porque el machismo es estructural“, concluyó Pazos.