Ocho maneras de comer que te van a poner nervioso

No hay un manual de estilo para comer. Sí, existen las reglas de etiqueta, pero a menos que uno esté en una cena con la reina de Inglaterra no va a ponerlas en uso. Sin embargo, el inconsciente colectivo da por entendido que ciertas cosas se comen de determinada manera, así que vamos a mostrarle XX casos donde la gente hace lo que quiere con su comida.

1. Una manera de enfriar la leche de los cereales un poco extrema

2. Esto me pone incómodo

If you eat a KitKat like this unfollow me — @MissRiverSideUK

3. ¿De adentro para afuera en el molde? Eso es anarquía.

what kind of animals do I live with? Who eats pie like this? — @__bcella

4. ¿Cómo la vas a comer con la cáscara toda peludita?

Am I srsly the only person who eats kiwis like this ?¿ — @_ell4y

5. La sandía a cucharadas. Yo no te la puedo creer.

6. ¡Pero tiene gajos! ¿Cómo vas a comer una mandarina a mordiscones?

Eat an orange like an apple. Laziness 101 — @berlocsin

7. Ketchup en el fideo caduca cuando dejás de irte a Gessell con tus amigos de la secundaria

8. PERO, PERO, PERO…

I don't get who eats #doughnuts like this... Oh wait, my brother — @TinkaV6661

Fuente: UPSOCL