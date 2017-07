Llega expansión de Skyrim a The Elder Scrolls Legends

En sitio de web de The Elder Scrolls Legends se explica que las cartas de tipo Dragón son especiales y muy diferentes a otras.

Bethesda anunció que la expansión de The Elder Scrolls Legends basada en Skyrim ya está disponible en el juego de cartas oficial basado en la franquicia de fantasía.

Esta nueva expansión añade al título de cartas coleccionables más de 150 cartas de varios tipos y con diferentes habilidades. Por ejemplo las cartas de tipo Dragón y Shout son poderosas, mientras que las de personajes como Aela the Huntress y la J’Zargo poseen habilidades únicas.

Las cartas de Heroes of Skyrim están disponibles actualmente para comprar en la tienda en línea que está dentro del juego, pero no está de más destacar que The Elder Scrolls Legends está disponible como un título free-to-play para PC, iPad y Andriod.