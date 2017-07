El antes y después de los efectos visuales

Si no se le notan los hilos, vale

Desde el origen del cine siempre hubo gente intentando crear efectos visuales. Al principio simplemente se dejaba de filmar, se reemplazaba una persona por un objeto y al continuar se generaba el efecto de una transformación. En estos más de 100 años de cine las técnicas mejoraron considerablemente, pero sigue existiendo el deseo de crear mundos, objetos e incluso personajes que no existen en la vida real. No importa si se hacen con computadoras, con maquetas o simplemente es cartón pintado: El resultado de un efecto visual está bien hecho se mide en cuan creíble se percibe. Y no todo tiene que ver con los artistas visuales, los actores también tienen que mostrarse lo suficientemente creíbles cuando simulan reaccionar a algo que no está ahí. Te vamos a mostrar veinte imágenes que muestran el antes y el después de un efecto visual:

1. Mad Max: Fury Road

Gran parte del atractivo de Fury Road, además de las persecuciones que no te dejan respirar, son los paisajes post-apocalípticos donde pasan los autos. El director George Miller utilizó efectos prácticos para las escenas, pero en algunos casos complementó con efectos visuales para conseguir el impacto necesario.

2. Game of Thrones

La serie de HBO también suele hacer uso de locaciones para darle entidad a los siete reinos, pero en ocasiones tienen que utilizar efectos visuales. Es difícil construir un muro para mantener a los salvajes y a los muertos afuera.

Otra cosa que lamentablemente es imposible de conseguir para la producción son los dragones de Daenerys Targaryen. Emilia Clarke tiene que acariciar un hisopo verde gigante que sirve de referencia para los animadores.

3. Godzilla

En este caso, el célebre monstruo japonés es generado en post-producción, pero a la hora de filmar la escena se moja el set como si realmente hubiera salido del agua.

4. King Arthur

La reciente versión de Guy Ritchie contó con algunos efectos visuales que permitieron expandir los escenarios donde transcurre la acción.

5. Into the Woods

Basado en el musical de Broadway, esta película contaba una historia en la cual estaban involucrados personajes de distintos cuentos clásicos. Para generar la ilusión de “bosque encantado” se utilizó pantalla azul en el lugar donde se ve la locación inexistente.

6. The Monuments Men

Esta película protagonizada y dirigida por George Clooney cuenta la historia real de un grupo de hombres en la Segunda Guerra Mundial que debe recuperar obras de arte robadas por los nazis. En esta escena, el personaje de Bill Murray encuentra un túnel lleno de oro nazi. Aunque durante el rodaje, el actor solo vio unas cuantas bolsas, el carro de tren y una pantalla verde.

7. World War Z

Por más que la idea de un holocausto zombi es atractiva para algunos, generarlo es muy caro. Los productores de la película decidieron no contratar miles de extras para actuar de infectados, sino que prefirieron que actores reaccionen ante pantallas verdes y que la acción se genere mediante efectos visuales.

Fuente: Kenga Rex