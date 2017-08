Diferenciá una gripe de un resfrío y aprendé a prevenirlos

Cuando vuelve el frío, vuelve el riesgo de gripe o resfriado. Y a veces, en el afán de sacarnos de encima los síntomas molestos intentamos automedicarnos, haciendo que tomemos remedios por algo que quizás no tenemos. Siempre es conveniente consultar a un médico de confianza para que nos diagnostique correctamente, pero aquí les dejamos la diferencias entre los síntomas:

Resfrío

Los síntomas duran hasta 2 semanas.

Congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, tos.

Gripe

Los síntomas suelen durar entre 1 y 2 semanas.

Fiebre alta (37 °C o más alta en personas más jóvenes), dolor de cabeza, molestias y dolores, debilidad, cansancio, tos, malestar en el pecho.

Existen remedios caseros que pueden ayudar a prevenir los síntomas, que si bien no reemplazan la medicación que puede recetar un médico clínico, pueden ayudar a aplacar los síntomas más molestos:

1. Té de jengibre

Preparar esta infusión es muy sencillo. Se cortan rodajas de una raiz de jengibre y se hierve en una olla con agua con agua. Cuando se llega a la temperatura deseada, se retira la olla y se cuela los trozos remanentes del jengibre. Las propiedades analgésicas, antipiréticas y antibacteriales de la raiz son perfectas para apalear los síntomas. Puede endulzarse con miel, que es un expectorante natural o agregársele limón, que le aportaría una cuota de vitamina C.

Una variante es hacerlo con ajo, que puede no tener el mejor sabor, pero es altamente efectivo.

2. Vaporizaciones

El vapor puede ayudar a despejar las vías respiratorias y hacer que se despegue la mucosa interna. Una manera de hacerlo es hervir agua con hojas de eucalipto (o en caso de no tener, poner varias pastillas mentoladas), poner la cara arriba de la olla y cubrirse la cabeza con una toalla para concentrar el vapor.

Otra manera es aprovechar el momento que nos vamos a duchar, dejando correr el agua caliente hasta que el baño se llene de vapor, y respirar un rato.

3. Tomar mucho líquido

No importa si es frío o caliente, lo importante es mantenerse hidratado. Si no querés té, podés tomar agua, jugo de naranja (que además ayuda a reponer la vitamina C) o algún licuado de frutas.

4. Sauco

Si por esas casualidades tenés acceso a bayas de Sauco, contás con uno de los mejores preventivos de los síntomas del gripe y resfrío.

El árbol que da estos frutos contiene ácido salicílico, una sustancia semejante a la de las aspirinas, que ayuda a aliviar el dolor y la fiebre.

Podés hacer una infusión de ellas o directamente comerlas.

5. Té Verde

Esta infusión contiene catequinas, sustancias con propiedades antivirales que ayudan a combatir e incluso a prevenir la gripe. La mejor manera de aprovechar sus beneficios es hacer gárgaras ya que así las áreas afectadas quedan mejor expuestas a los efectos del té.

6. Reposo

Parece obvio, pero en nuestro día a día a veces no nos queremos dar el tiempo necesario para tener un buen descanso. Dormir ayuda a acelerar el proceso de recuperación, ya que el cuerpo puede utilizar la energía que no utilizamos en combatir la enfermedad.

Si cualquiera de los síntomas no desaparecen en los siguientes cuatro días, consultar con un médico.

¿Te parecieron útiles?

Fuentes: National Institutes of Heatlh, ON Salus, Hola Doctor