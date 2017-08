Series que tuvieron un episodio piloto que no se emitió

El camino al éxito tiene pequeñas diferencias con el del fracaso.

El proceso de selección para una serie en Estados Unidos cuenta con numerosos idas y vueltas. Una de las últimas instancias es la filmación de un episodio piloto que demuestre el potencial del proyecto. No es fácil llegar a esta instancia ya que aprobar una filmación, aunque sea de un solo capítulo, cuesta mucho dinero. Hay series que no pasan del piloto, otras que son aprobadas, y unas cuantas demuestran potencial pero tienen elementos que no terminan de convencer a los ejecutivos de las cadenas, por lo cual aprueban hacer cambios. Estas son XX que tuvieron un episodio piloto diferente al que se emitió:

1. Game of Thrones

Cuando jugás al juego de tronos o ganás, o morís, o no aparecés en el primer capítulo. La serie de HBO tuvo una primera versión del piloto que tuvo diferencias con el que terminó emitiéndose. Entre las más notables están que Daenerys Targaryen y Catelyn Stark eran interpretadas por las actrices Tamzin Merchant y Jennifer Ehle. Incluso George R. R. Martin, autor de la saga literaria, tenía un cameo como un noble de Pentos que utilizaba un sombrero gigante, pero a la hora de filmar nuevamente la escena para el episodio definitivo, el escritor no estaba disponible.

Segun los productores David Benioff y D.B. Weiss, el principal motivo de la segunda versión del primer capítulo era que la audiencia de prueba no entendía las relaciones complejas entre los personajes, principalmente que Cersei y Jaime Lannister eran hermanos.

De esta lista, este es la única versión piloto que aún no se ha visto, y probablemente no suceda hasta que la serie termine.

2. Buffy

Cuando se filmó el piloto de Buffy, nadie consideraba el impacto que tendría la serie. Tengamos en cuenta que era la adaptación de una película fallida y Joss Whedon todavía no tenía ningún tipo de peso en la industria. El concepto de la adolescente que mata seres del inframundo y la noción de la secundaria como una película de terror aparece desde el primer momento, pero las diferencias aparecen cuando vemos que la acción transcurre en la Secundaria Berryman y Willow Rosenberg, el personaje que terminaría haciendo Alyson Hannigan, era interpretado por la actriz Riff Regan.

Whedon dijo que nunca iba a editar esta versión en tanto “siga teniendo fuerza en mis huesos”, aunque una versión en baja calidad circula en Internet desde hace un tiempo.

3. La isla de Gilligan

En 1992, el canal TBS encontró en sus archivos una primera versión del piloto de esta serie, el cual emitió por primera vez para el publico en general. El viaje de tres horas que duró tres tres temporadas comenzó de manera diferente: el viaje original era anunciado como de seis horas, El Profesor no era interpretado por Russell Johnson sino por el actor John Gabriel, Ginger no era era actriz, sino una secretaria (interpretada por Kit Smythe) y viajaba con una compañera de trabajo llamada Bunny (Cuya actriz se llamaba Nancy McCarthy). Este personaje sería eliminado y reemplazado por Mary Ann.

El otro cambio notable era la canción principal, que no era el tema con tonos marinos sino un calipso.

4. 30 Rock

La serie creada por Tina Fey fue uno de los puntos más altos de la comedia de la última década. Si bien su piloto es casi identico al presentado a la NBC, la primera versión no tenía a Jenna Maroney (Jane Krakowski) sino a Jenna DeCarlo, interpretada por otra actriz de Saturday Night Live, Rachel Dratch. El canal compró la serie, pero pidió que el personaje fuera reescrito por la versión que terminó saliendo al aire. Rachel Dratch aparecería durante toda la primer temporada como varios personajes de relleno.

5. Star Trek

Este es uno de los primeros casos donde hubo dos episodios pilotos totalmente diferentes. La serie creada por Gene Roddenberry fue presentada a la NBC en 1964 en un documento que incluía diferentes propuestas de historias. La cadena eligió una, que posteriormente fue conocida como The Cage, y se filmó como el piloto de la serie. La acción sucedía en la U.S.S. Enterprise y Spock era uno de los personajes (aunque la interpretación de Leonard Nimoy era diferente), pero la tripulación era completamente distinta, comenzando por el Capitán dela nave, Christopher Pike (Jeffrey Hunter). Los ejecutivos de la NBC vieron el producto final y admiteron que habían elegido mal la historia, acusándola de ser muy “cerebral”, por lo que permitieron a Roddenberry filmar un segundo piloto. Hunter decidió no volver a interpretar a Pike, por lo cual el personaje fue reescrito como James T. Kirk y se contrató al actor William Shatner para interpretarlo. El segundo piloto se llamó Where no man has gone before, y el resto es historia.

Imagenes de este episodio se reciclaron en el epidosio doble The Menagerie.

6. Three’s Company

La serie que lanzó a la fama a John Ritter era una versión estadounidense de el programa inglés Man About the House llegó a tener tres versiones de su episodio piloto antes de ser elegido como serie. De sus versiones previas, los personajes fueron variando de nombres y de profesiones, pero el único elemento que se mantuvo siempre fue Ritter.

7. The Big Bang Theory

La serie insignia de la CBS acaba de concluir su décima temporada, pero antes de ser uno de las series más exitosas de la televisión actual tuvo un piloto diferente al emitidio. En el, los únicos personajes familiares son Sheldon () y Leonard (), sólo que en este caso conocen a Katie (Amanda Walsh), quien se muda con ellos tras separarse de su novio. Los personajes de Howard () y Raj () no existen, pero Sheldon tiene una amiga llamada Gilda (Iris Bahr) con quien tendría algo similar a una relación romántica. De más está decir que … no interpretaba a Sheldon como sería conocido posteriormente.

¿Lo sabías?

Fuentes: Screenrant, Mental Floss, Television Obscurities, Memory Alpha, The Big Bang Theory Wikia, IMDb, Wikipedia