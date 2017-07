Piñera y Sánchez se impusieron en las PASO chilenas

El exmandatario Sebastián Piñera y la periodista Beatriz Sánchez son los ganadores de las elecciones primarias celebradas este domingo en Chile para escoger a los candidatos presidenciales de la coalición derechista Chile Vamos y de la alianza izquierdista Frente Amplio.



Según el resultado ofrecido por el Servicio Electoral (Servel) con el 11,44 % de la papeletas escrutadas, en Chile Vamos Piñera obtiene el 59,48 % de los sufragios, mientras que el senador independiente Manuel José Ossandón logra el 26,8 % y el diputado José Antonio Kast el 13,6 %.



En tanto, en el Frente Amplio la periodista Beatriz Sánchez obtiene el 69,6%, mientras que el sociólogo Alberto Mayol alcanza el 30,3 %.

La coalición oficialista Nueva Mayoría, que reúne a partidos de centro e izquierda, no ha celebrado elecciones primarias ya que presenta dos candidaturas presidenciales por separado, la de la senadora Carolina Goic, presidenta de la Democracia Cristina, y la del periodista y senador Alejandro Guillier, a quien apoyan el resto de los partidos de este bloque.



Esta es la primera vez en la historia del país que se celebran primarias reguladas por la ley y que, además, los ciudadanos chilenos que residen en el extranjero pueden ejercer su derecho al sufragio.



Algunos partidos del Frente Amplio, como Revolución Democrática y el Frente Autonomista, han denunciado irregularidades en el proceso de votación consistentes en que en algunas mesas de votación no había papeletas nada más que para elegir a los candidatos de Chile Vamos.



El presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Echecopar, dijo además que "cientos de reclamos de votantes han llegado al partido y a las propias mesas de votación" debido a que los electores no se les entregaron papeletas para decidir sobre los candidatos parlamentarios.



Además de los aspirantes presidenciales, el Frente Amplio aprovechó la cita con las urnas para escoger también a quienes serán sus candidatos a diputados y senadores.