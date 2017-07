"Es lo máximo para cualquier deportista de la colectividad"

Los basquetbolistas mendocinos Andy Berman y Nacho Sclar cumplirán el sueño de todo atleta judío. Para Andy será la tercera participación y para Nacho, la primera, defendiendo los colores de la selección argentina en las Macabeadas Mundiales 2017, que comienzan este 4 de julio y finalizan el 18, en Israel.

Las Macabeas Mundiales o Juegos Macabeos se hacen cada cuatro años en Israel y es el evento más importante a nivel mundial de la comunidad judía, comparable con los Juegos Olímpicos, por la cantidad de países que participan y porque se compite en los mismos deportes.

Las Macabeadas Mundiales son consideradas el segundo evento deportivo más importante del mundo y allí estarán los representantes mendocinos, ambos jugadores del Club Israelita Macabi.

Andy Berman viajó este domingo a Buenos Aires y de allí partió rumbo a Israel, junto al resto del plantel que representará a la Argentina en Mayores (Open), mientras que Sclar (sub 18) ya arribó a aquel país junto a sus compañeros hace unos días.

“Poder jugar con la selección argentina las Macabeadas Mundiales es lo máximo a lo que aspira cualquier deportista de la colectividad. Significa mucho para nosotros por lo que implica visitar Israel, conocer todo lo que es la cultura, la religión, es un sentimiento muy particular”, expresó Andy horas antes de emprender el viaje.

“Cuando fui la primera vez vi que era un evento impactante, único, es como estar en unos Juegos Olímpicos. La ceremonia es la misma, es en el mejor estadio que hay en Israel, con el desfile de las delegaciones, con un acto inaugural imponente, como el acto de cierre, donde participa el Primer Ministro de Israel, el presidente, las máximas autoridades y donde están todos los países del mundo”, reconoció uno de los basquetbolista más destacados de la provincia, quien a su vez contó: “Ahí intercambias ropa, cosas personales que nos da cada delegación para poder cambiarlas ahí mismo en el desfile. Es un evento inolvidable para un deportista”.

Para Andy será su tercera vez vistiendo los colores albicelestes en los Juegos Macabeos, ya que también lo hizo en 2009 y 2013. “En 2009 salimos cuartos y en el 2013 salimos segundos, perdimos la final con Estados Unidos. Este año las vivo con mucha más expectativas porque son las últimas seguramente en mayores”, manifestó.

A su vez, dijo que serán particulares porque “de los 10 chicos del plantel, 9 son de Hacoaj de Buenos Aires, y yo soy el único del interior”.

“Ellos han estado entrenando, jugando una serie de partidos amistosos. Yo no pude estar porque terminamos de jugar con Macabi el domingo pasado pero tenemos 6 días allá para seguir entrenando antes del primer partido”, expresó.

Respecto a las participaciones anteriores y a las expectativas en esta competencia, Berman relató: “La última vez llevamos el equipo más fuerte que teníamos e íbamos con la expectativa de meternos entre los 4 primeros y terminamos segundos. Esta vez vamos con un plantel mucho más joven, muchos chicos que van por primera vez así que yo creo que volver a meternos entre los cuatro primeros sería un buen papel”.

El equipo argentino de mayores integra la zona B, junto a Australia, Grecia e Israel, mientras que en la zona A compiten Estados Unidos, Francia, Canadá, México y Bégica (A).

Berman contó, por otro lado, que las Macabeadas no tienen ninguna particularidad durante su desarrollo, y sólo “desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde, que es Sabbat, el día religioso, no hay competencia. Más allá de eso no hay nada más diferente durante el desarrollo, ningún rezo, ninguna ceremonia, ni nada en particular”.

De interés nacional

Por primera vez, el Gobierno declaró de interés nacional la competencia en la que participarán 686 deportistas argentinos. El 15 de junio pasado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió en Casa Rosada a parte de la delegación argentina y les brindó su apoyo.

Argentina es el país con mayor cantidad de deportistas en la competencia, sólo superado por Estados Unidos.