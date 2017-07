Nélida Rojas “En un penal uno no vive, muere todos los días”

Luego de haber estado durante tres meses en la cárcel, la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, volvió a su casa. La mujer brindó una entrevista a un medio nacional donde realizó declaraciones referentes a su caso.

La líder de la Tupac Amaru fue acusada y detenida el 7 de abril por asociación ilícita, extorsión y coacción agravada. Estas fueron sus frases más destacadas en la nota publicada por Página 12.

1 - Sus palabras

“Cuando me dieron la palabra después de tanto tiempo en la audiencia, yo decía que nunca se había escuchado mi palabra. Se sabía de mí a través de los medios, de Periodismo para Todos, opinaban sin conocerme. Yo de repente me encontraba muchas veces peleando frente al televisor. Contestándole a ese aparato: ¡No! ¡No!, decía. ¡Las cosas no son así! ¿Por qué dicen eso?”

2 - Sus hijas

“Mis hijas han sido muy madrazas con la lactancia. Primero la teta y no sé si en algún momento darán leche, priorizan la lactancia, me han visto amamantar a mí y saben que es el primer vínculo con los hijos. Y de pronto veo a mi hija sacándose la leche y tirándola en el penal, mientras mis nietos estaban en una situación terrible”.

3 - Sus días en la cárcel I

“Jugábamos a las elecciones, así que proponía que la comida llegara a horario todos los días, calentita, obviamente, con un menú: lunes puchero, martes arroz, miércoles pollo al horno con puré, jueves pastas y el viernes con la previa, porque el viernes había previa: picada y fernet libre para todas. ¡Claro se plegaban hasta las penitenciarias que escuchaban mis propuestas y también levantaban las manos! Así que el resultado era unánime: ganaba por el 100 por ciento de los votos!”

4 - Sus días en la cárcel II

“No me interesaba nada. Y me encontré sentada en la cama con la mirada y pensamiento perdido, meciéndome como si tuviera un abrazo, hasta que me di cuenta que mi actitud era media rara. Me levanté. Y empecé a ir a las celdas de las otras compañeras.”

5 - Su historia

“Cuando me dieron la palabra le dije a la jueza que por fin se escucha mi voz. Y le dije que yo no soy la referente de la Tupac Amaru. Que soy Nélida Rojas, hija de Felisa Montenegro, una mujer increíble que nos enseñó que sólo con el trabajo se logra la dignidad. Y de ahí, después de grande empecé a ser militante. Y de repente me encontré siendo la dirigente de la Tupac Amaru, pero siempre elegida por los compañeros. Nunca me impuse como una dictadora, siempre me eligieron ellos. Ahí nací como Tupac Amaru, pero con una historia de vida muy parecida a todas las familias humildes que la luchan todos los días, de los que pasan hambre y los que pasan frío. Las que sufren violencia, esa también soy yo. Ahí me empecé a identificar con Tupac Amaru porque había que escuchar esas voces, y como digo siempre, ellos se apropiaron de mi historia y yo me apropie de la de ellos porque eran parecidas, eran casi iguales”.

6 - Milagro Sala

"La última vez que estuve con Milagro, la observé mucho. Ella hablaba muy poco. ‘No voy a volver más hasta que no es estés libre’, le dije. Y me sonrió. Con ella tenemos un abrazo particular. Cuando nos abrazamos no nos podemos desprender. Siempre digo que siento el quejido de dolor de su corazón. Y ese día me pasó eso. Dije que no volvía, sin pensar que yo iba a ser la que iba a estar presa. Pero sí lo imaginé".

7 - Perseguida

"Después de las marchas del último tiempo nos ponían multas por haber cortado una calle cuando en realidad había muchas las organizaciones. Venían móviles de policía. Tuve mucho miedo cuando pasaron a buscar a una delegada embarazada. Me imaginé esa historia tan terrible, de la dictadura cuando se llevaban a las embarazaditas. Y llamé y le dije a la familia que si se la llevaban, que se vaya el esposo con ella. Y se cuidaran".

8 - EL IPV

"Nosotros sabíamos que el Instituto Provincial de la Vivienda no nos quería. Que le habíamos quitado el negocio a ellos que era priorizar a las empresas (constructoras), que seguramente son amigotes de ellos. Que parte de la plata que recibían no iba para las vivienda. Que la usan para comprar certificaciones y obviar normas de la construcción porque las casas tienen falencias. Y encima salen el doble. Porque las nuestras valían 330 mil con la ‘infra’ (infraestructura) de cloacas y redes de agua, mientras la vivienda sola para la empresa hoy sale un millón y pico. Nosotros hacíamos lo mismo por 330 mil. Y encima están paradas las obras: todas nuestras obras paradas y las compañeras sin trabajo".