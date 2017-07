Boca va por una de las figuras del campeonato

Boca empezó a moverse en el mercado de pases, con una bomba que podría dolerle a otro grande: quiere a Emiliano Rigoni, de Independiente.

Rigoni fue una de las figuras del equipo este campeonato y el club de Avellaneda negocia para comprar el 50% restante de su pase a Belgrano.

Pero el Xeneize metió la cola y hará una oferta por esa mitad, que Independiente iba a pagar poco más de un millón de dólares.

Sin embargo, pese al interés de Bocay de otros clubes, Rigoni remarcó que tiene la intención de continuar en Independiente porque “mejor” no estará en “ningún lado”.

Rigoni, que jugó los 30 encuentros del "Rojo" en el último campeonato y marcó 11 goles, expresó que los directivos “me comunicaron el interés de algunos clubes, pero no me senté a hablar con ellos”. Y agregó: “La idea es dar el salto a Europa, si se da... Si me toca quedarme en la Argentina, me quedaré en Independiente”.