Se acabó el amor: Redrado y Luli Salazar anunciaron su separación

Después de siete años juntos, Luciana Salazar y Martín Redrado anunciaron su separación a través de las redes sociales.

“Queremos comunicarles que después de mucho diálogo y reflexión decidimos poner fin a nuestra relación, ya que el amor que nos tuvimos ha terminado. Guardamos los mejores recuerdos y experiencias de los tiempos compartidos y un profundo respeto entre nosotros", reza el comunicado.

Esto demuestra que no terminaron en malos términos, sino que fue una decisión consensuada. Según trascendió, no hubo pelea ni escándalos. Simplemente decidieron seguir cada uno por su lado porque ya no sentían el mismo amor que al principio y porque tenían objetivos diferentes.