Campanella: “CFK miente como un chico de cuatro años”

Entrevistado por Matías Bagnato y María Luján Rey en Radio Rivadavia, Juan José Campanella opinó sobre la actualidad del país y, crítico, repasó los últimos años del kirchnerismo.

Consultado sobre el gobierno de Mauricio Macri, el director de cine manifestó: “Tengo críticas. No me gusta poner un puntaje. Sabemos que el hecho de que la economía nos tiene un poco desilusionados, pero eso mismo les pasa a los miembros del gobierno. Pero otras cosas como la persecución al que opina distinto, el respeto a los derechos y la lucha contra el narcotráfico que se viene llevando adelante valen mucho. Creo que esta dicotomía entre kirchnerismo y Cambiemos sigue existiendo, y mi voto va a ser el mismo“, dijo en diálogo con Después de todo.

En esa misma línea, Campanella aseguró que al momento de elegir actores para sus películas, no tiene en cuenta su ideología. “Se puede ver claramente que elijo gente de todos lados. Lo que no quiero es gente que esté peleándose todo el día, estén del lado que estén. Pero eso tiene que ver con la personalidad de los actores, no con la ideología”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que “va a llevar tiempo cerrar la grieta”. “El tema de la Argentina dividida es lo peor que nos dejó el kirchnerismo”, afirmó.

Luego recordó que “En la calle nunca fui agredido, pero sí en los programas como 678 y Duro de domar. Eran ataques de gente paga por el Estado”, y diferenció a Cambiemos del Kirchnernismo al asegurar que no recibió “ningún tipo de reprimenda” por haber criticado al gobierno en cuestiones culturales.

Al preguntarle sobre las PASO, el director dijo: “Se está hablando mucho. Dicen que es un gastadero de plata porque no se define ninguna interna. Pero yo creo que es una encuesta que puede ayudar al voto real. Yo creo en el voto útil, por eso creo que sirve para elegir el voto estratégicamente”.

Por último, consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández en Arsenal, quien aseguró que combatirá la corrupción, manifestó: “Lo que me sorprende es que es la misma gente que nos decía que en la Argentina había menos pobres que en Alemania. Son mentiras muy exageradas. Son mentiras de un nene de cuatro años. Es como un nene que te dice ‘yo no fui el que pintó la pared’ y tiene las manos manchadas de verde”.

“Lo loco no es que lo diga, sino que haya gente que le crea”, cerró Campanella.