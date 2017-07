Fotos: la emotiva entrevista al andinista argentino que falleció en Pakistán

Tras días de intensa búsqueda, los servicios de rescate confirmaron este sábado la muerte del montañista español Alberto Zerain y el argentino Mariano Galván en el Nanga Parbat (8.125 metros) de Pakistán tras detectar una avalancha sin supervivientes en la zona.

Si bien Galván nació en Trelew, Chubut, a los 25 años se mudó a Mendoza para convertirse en rescatista.

Esta es una de las últimas entrevistas que brindó, donde refleja su amor por la montaña y cómo llegó a convertirse en el montañista "más fuerte" de Argentina.

- ¿A qué edad te llamó la atención la montaña?

Yo me encontraba lejos de la montaña antes e los 25 años, me dedicaba al buceo, al triathlon, atletismo pero de vez en cuando con amigos nos hacíamos una escapada a las montañas cerca de Esquel y Bariloche. Cuando me mudé de Trelew a Mendoza, fue cuando me vinculé más fuertemente con la montaña y ahí comenzó el romance.

-¿ Cuál fue tu primera cumbre?

Mis primeras cumbres comenzaron por el Cordón del Plata, en Vallecitos. Recuerdo que no tenía nada de experiencia y todo eso me resultaba un mundo increíble, era como empezar a jugar en un patio lleno de aventuras.

-¿ Quiénes fueron tus primeros maestros?

Todos los profesores de la escuela de guías de Mendoza aportaron muchísimas cosas, cada uno con sus diferentes personalidades y conocimientos, transmitieron muchas cosas pero sobre todo su amor por las montañas y respeto.

-¿ Por qué elegiste ser guía de montaña?

Quería dejar de tener los trabajos "normales", esos que te atan a un horario y te encierran en paeredes. Así que empecé a buscar y el trabajo de guía de montaña se adecuaba a lo que andaba buscando.

Y la verdad que fue la m,ejor elección que pude hacer, el trabajo de guía de montaña me abrió las puertas del mundo y me permitió conocer mucha gente interesante, lugares impensados, y por sobre todo, me dio libertad de andar, de caminar, de ver más atardeceres. Me abrió la cabeza.













-¿ Alguna vez dudaste de seguir escalando?

Cuando estoy en los campos base de los 8 miles, tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar. Es ahí cuando a veces me asaltan las dudas y me pregunto qué hago ahí solo, con frío, cuando podría estar en mi país comiéndome un asado con amigos y escalando en pantalones cortos.

Son momentos de duda pasajeros pero intensos, debido al aislamiento que se genera en esos lugares, y que se ven acompañados de mal clima e incomodidad. Pero luego sale el sol, se vuelve a ver la cumbrey vuelven los motivos para subir.

Otras veces cuando estoy sufriendo mas de la cuenta, me pregunto por que escalo, y rápidamente se viene a mi cabeza la respuesta: "porque es lo que le da sentido a mi vida" y ahi sigo nuevamente, sufriendo pero con una sonrisa por dentro.

¿Por qué elegiste los 8000 sin oxígeno?

No uso oxígeno porque me gusta probar mis límites personales, tratando de minimizar la ayuda externa y de cualquier tipo.

Además, una de las cosas que busco en mis ascensos es ese aire único que se respira por sobre los ocho mil metros; creo que si usara oxígeno me estaría perdiendo una experiencia especial.

El tema de ascender solo se ha ido dando así, de manera natural, porque resulta difícil encontrar gente con las mismas convicciones, mismos objetivos y deseos de sacrificar muchas cosas para intentar subir un 8mil.

El presupuesto que requiere el ascenso de estas montañas hace difícil encontrar pareja de escalada en Argentina.

El uso de oxígeno no es una opción para mí en cuanto a mis escaladas deportivas se refiere. Además es muy costoso y escapa una vez más de mi presupuesto. Aunque no estoy en contra de su uso en las expediciones comerciales, debo admitir que hay un abuso del mismo, a límites que resultan casi increíbles.

La entrevista completa en: http://www.culturademontania.com.ar/Historia/mariano-galvan.html