Luis Ventura: “No descarto tener una experiencia sexual con un hombre”

Luis Ventura, actual Presidente de APTRA sorprendió a todos al revelar, en una entrevista radial, que no descarta “tener una experiencia” con un hombre.

El periodista se sometió a un picante y diverso ping pong que le realizó el periodista Esteban Godoy en No me importa nada, por “Radio Trend Topic”.

“Si te gustaran los hombres, ¿con quién del mundo del espectáculo tendrías una noche de pasión?”, le preguntó el periodista. Sin dudar, Ventura tiró: “Si me gustaran los hombres… No es una experiencia que descarte en mi vida, si bien no ha sido mi elección no me asusta. La gente cuando te quiere insultar te dice: ‘anda, puto’, y ya si lo utilizás como un insulto es porque lo estás degradando por su elección”.

Luego se explayó: “Siempre me atrajo la personalidad de (Radamel) Falcao, siempre me gustó su manera, su estampa. No es un tema sólo físico, te tiene que atrapar algo más”. “Hubiera tenido una relación Falcao”, reiteró.

Al preguntarle cómo se describiría en tres palabras, el ex Intruso dijo: “Un buen tipo”.

Luego contó lo más loco que hizo por amor. “Me había enamorado de una chica uruguaya siendo adolescente y me fui a Uruguay, sin plata, a dedo. Llego y voy a ver a la piba… y ella estaba con el novio”, relató.

“El mundo va ser destruído, en tus manos está el poder para salvar a una sola persona. De estas opciones: Jorge Rial, Mirtha Legrand o Marcelo Tinelli. ¿A quién salvarías?”. “A Rial, porque es mi amigo”, respondió sin dudar.

Por último, le preguntaron: “La puntita ¿si o no?”. “No lo descarto, ni lo enaltezco”, cerró el conductor de Secretos Verdaderos.