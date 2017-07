Un rescatista local dará cursos a bomberos de Latinamérica para salvar vidas

Hace dos años, un par de jóvenes quedaron atrapados en una mina en Cajamarca, Perú, luego de un derrumbe. Sus compañeros mineros intentaron ayudarlos, pero después de ocho horas de agonizar, ambos perdieron la vida. Cuando el mendocino Guillermo Arana, experto en rescate subterráneo, llegó en compañía de Aaron Nevills, un rescatista canadiense, pudieron sacar los cuerpos en tan sólo tres horas.

Esta es una de las tantas experiencias que marcó la forma en que Arana enfocó sus últimos años de carrera, dedicándose a trasmitir sus 27 años de experiencia. Por eso, el único rescatista argentino que está certificado como instructor dará un curso gratuito a partir de este lunes en Luján de Cuyo para capacitar en rescate subterráneo a los bomberos de esta comuna, que luego repetirá en Chile, Perú y Nicaragua.

"Es frustrante ver cuántos mineros pierden la vida por falta de gente capacitada para rescate. Hay una gran necesidad de personas formadas en emergencias", explicó Arana. En Mendoza, este conocimiento también permite ampliar el conocimiento en cuanto a tragedias sísmicas porque se aborda lo relacionado a buscar heridos en estructuras colapsadas.

Arana estuvo participando recientemente en el rescate de los dos mineros que estuvieron atrapados en Aysén, Chile, quienes fueron dados por muertos esta semana, aunque se sigue trabajando en el lugar. "Fue dramático: estaban en un refugio no convencional, que no es hermético, y quedaron sumergidos en 250 metros de fango y agua. No tuve un día de descanso, pero cuando estábamos a 20 metros, las autoridades desestimaron encontrarlos con vida y tuvimos que volver", relató.

Además, el enfermero colaboró en el rescate de los 33 mineros en Chile, además de ayudar en ese país con la recuperación de 360 cadáveres en Chile luego del terremoto de 2010. Además, ha realizado capacitaciones en varios países para especializarse en rescate.

El rescatista señaló que existen diversos casos donde con herramientas, capacitación y legislación adecuada, los ineros podrían haberse salvado. "Con este curso tratamos de cubrir sectores donde el ser humando está vulnerable en estas situaciones. La Ley en Latinoamérica está cambiando para que todos los lugares tengan una brigada de rescate", apuntó el bombero.