La novela de CFK y Randazzo: "Cristina ya fue"

Pasaron varios días desde aquel último intento de unir fuerzas. Florencio Randazzo terminó yendo a ver a Cristina Fernández, a su piso de Recoleta, convencido –dice– por el insistente y amigable pedido del periodista y escritor Mempo Giardinelli.

Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo y ahora ambos son candidatos. Según publica el sitio Infobae, Randazzo sigue furioroso con la ex presidenta y aseguró a los gritos: "¡Cristina no es mi jefa! A ver si se entiende que yo no soy soldado de nadie. No tengo jefa. Lo único que tengo son compañeros y compañeras. ¡Cristina ya fue!".

“Cristina decidió conformar un nuevo frente“, indicó el precandidato en una entrevista con radio Mitre aseguró: “Yo creo que ha sido un error, como es un error que no haya autocrítica”.

Al respecto de Unidad Ciudadana, Randazzo aseguró saber “que habían muy pocas posibilidades de reparar lo que ya estaba roto, que era fundamentalmente la decisión nuestra de hace mucho tiempo que era participar en una PASO. Ya ellos habían tomado la decisión de conformar otro frente y sacar al peronismo de ese frente para que nosotros no participemos”.

“Yo no estoy de acuerdo con que los candidatos se elijan con el dedo”, criticó Randazzo, quien resaltó que “tuvimos diferencias respecto a por qué perdimos. A mi me parece que Cristina no debería ser candidata. Como muchos ex presidentes cumplen una etapa”.