Video: resucitan a un hombre con sobredosis y lo transmiten en vivo

A través de la red social Facebook trasmitieron el momento en el que una pareja con sobredosis de heroína 'revive' en los asientos delanteros de un auto estacionado en un punto de la ciudad estadounidense de Boston (Massachusetts).

El autor del video vio que la pareja estaba inconsciente en el interior de su vehículo y, junto a su amigo, golpearon la ventanilla del coche hasta que la conductora, que tenía una jeringa en las piernas, reaccionó.

Aunque la mujer estaba desorientada y no entendía lo que estaba pasando, vio que su pareja no respondía y no daba señales de vida.

Tras inyectarle naloxona, una droga para revertir efectos de la sobredosis, la conductora le hizo respiración boca a boca y le aplicó reanimación cardiopulmonar. Minutos después, el hombre se despertó y vomitó fuera del vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de junio. Desde la publicación en Facebook del video, éste ya ha recibido 14 millones de reproducciones.